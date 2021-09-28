抖音稱全球活躍用戶月有10億

中國字節跳動（ByteDance）旗下的短影音分享應用程式TikTok統計，TikTok每個月的活躍用戶達到10億人，抖音推出短短4年人氣大幅成長。TikTok最初讓用戶錄製15秒短影音，今年7月初把長度延長至3分鐘，以吸引更大觀眾群，並試圖與影音分享平台YouTube一較高下。但YouTube每月活躍用戶人數在2020年就達到23億人，遠高於抖音TikTok。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，抖音TikTok說全球每月活躍用戶突破10億人。在新冠肺炎病毒疫情爆發前，抖音TikTok已經廣受歡迎；疫情爆發後，封城措施、學校停課、遠距通訊的盛行，都讓TikTok人氣扶搖直上。抖音TikTok平台用戶人數已自上一次2020年7月的通報數字增加了超過3億以上。

TikTok最初讓用戶錄製15秒短影音，今年7月初把長度延長至3分鐘，以吸引更大觀眾群，並和影音分享平台YouTube一較高下。

該報道稱，如今抖音TikTok尋求將平台流量貨幣化，欲透過用戶增加來想辦法開始獲利，這部分是TikTok早期遲遲未做的。TikTok去年加速進入廣告市場，並於今年8月底推出新功能，讓用戶直接向內容創作者購買在平台上所提供的商品。

YouTube每月活躍用戶人數已於2020年達到23億人，遠高於TikTok，但仍於今年7月中旬在全球100多國推出可與TikTok抗衡的短版影片服務Shorts。