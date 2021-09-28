香港開審涉國家安全法第二案 馬俊文庭上不承認犯罪

香港今天開庭審理一名當地居民參加2020年抗議示威案，該名名為馬俊文的31歲男子被指控涉及違反國家安全法。馬俊文出庭以不承認犯罪做辯護。法新社說，這是香港根據北京嚴厲的國家安全法遏制異議的第二次審判。

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據法新社今天報道稱31歲的前送餐員馬俊文Ma Chun-man被指控在去年8月至11月的20次抗議活動中，通過呼喊口號和展示標語牌，以及接受記者問話，試圖將香港與中國分裂。

這是香港根據北京嚴厲的國家安全法遏制異議的第二次審判。香港第一次國家安全案審判在7月，當時一名男子在展示抗議旗幟時用摩托車撞向警察，被判定犯有恐怖主義和分裂國家罪。

法新社說，但在馬俊文的案件中，被指控的罪行並不涉及暴力，而是圍繞着語言表達。法新社說，香港未來將要開庭的多項涉及國家安全法的庭案，均沒有暴力犯罪，只有言論指控。

大多數根據《國家安全法》被指控的人都被拒絕保釋，而馬俊文自十個月前被捕以來一直被拘留。如果罪名成立，他將面臨最高7年的監禁。

據香港檢察官指控說，馬俊文曾高呼 "自由香港，時代革命"、"香港獨立，唯一出路"、"香港人，讓我們建立自己的國家"、"一個國家，一個香港 "以及 "眾志成城，武裝起義"。

今年7月，法官裁定"自由香港，我們時代的革命 "這一流行的抗議口號是分裂主義。

檢察官說，馬俊文已明確表示他打算挑戰國家安全法，並呼籲其他人抗議該法的實施。檢察官指控馬俊文在被捕前的一次集會上說："《基本法》才保證香港人的言論自由。"在另一次接受記者採訪中，馬俊文遭指對 "革命 "的定義意味着香港人應該重新獲得主權，並贏得通過普選選舉自己領導人的權利。

據法新社說，中國官方稱《國家安全法》是在2019年的抗議活動後恢復香港秩序所必需的，而且只會影響到 "極少數人"。但《國家安全法》已經改變了這座城市，從根本上重塑了香港政治、文化和法律景觀。

此後香港有70多人，包括香港許多最著名的民主活動家，被指控犯有危害國家安全罪，幾乎都是因為倡導現在被視為非法的政治觀點。