法國參議員下周訪台 中駐法大使盧沙野阻擾無效

儘管中國駐法國大使盧沙野極力阻擾，一個由四名法國參議員組成的代表團將於下周訪問台灣，這是法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）周三宣布的消息。

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前法國國防部長，參議員李察表示，法國參議員代表團將於10月5日從巴黎出發，對台灣進行為期三天訪問。

三月份以來，中國多次試圖威懾法國參議員去台灣訪問，據報道，中國駐法大使盧沙野二度致函參議院友台小組成員，企圖阻撓訪台行程。信中還威脅若法國繼續挺台參與國際組織，將受到中國制裁。

中國駐法國大使盧沙野2月18日致函試圖阻擾參議員訪台在法國『字母A』（La Lettre A）披露後，在法國引發軒然大波。同一來源消息報道指出，盧沙野不顧法國政界和輿論強烈反對，3月25日再次致信參議院友台小組主席李察，“盧沙野明確威脅，若法國太過積極推動台灣參與國際組織，將會面臨制裁”。

盧沙野的做法引發李察的強烈不滿，他曾經公開表示，將維持原定計畫，並且反駁盧沙野所謂訪台目的是向台獨勢力釋放鼓勵信號的言論。中國駐法使館發言人上周又通過使館網站發文稱，“法國參議院是法國重要的國家機構，參議員具有官方身份。法國參議員訪問台灣與台灣當局進行官方接觸，嚴重違反了法國所奉行的一個中國政策。”

中國使館還表示，“這樣做不僅損害中方核心利益，破壞中法關係，最終也將損害法國自身的聲譽和利益。”盧沙野要求法國參議員重新考慮他們的訪台計畫，三思而行。

但是李察反駁說，法國參議員訪台之舉並不違背法國承認的“一個中國”原則。法國專家指出，法國是一個三權分立的國家，法國的議會並不能夠代表法國政府，在過去，無論是左翼還是右翼政府執政期間，都有法國參議員前往台灣考察。