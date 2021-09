香港/政治/經濟

英國指引復稱香港為環球金融中心 指自由大倒退但商界稱可續營商

香港金融中心一瞥 路透社

作者: 香港特約記者 麥燕庭 7 分鐘

一度把香港是國際金融中心的描述從營商風險指引中刪除的英國外交部,在最新版的指引中恢復使用類似名稱,指香港是「全世界其中一個環球金融中心」(one of the world’s global financial centres),並預期粵港澳大灣區將為落戶香港帶來商機。指引補充,《港區國安法》雖令香港的人權自由顯着倒退,但大部分商界認為,仍可在目前的政治環境中正常運作。