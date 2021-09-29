美國-歐盟貿易和技術委員會會議討論加強高科技合作和中國議題

美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）首次會議正在匹茲堡舉行，路透社稱，會議旨在進一步加強歐盟與美國的貿易關係，特別是在中國朝技術大國邁進之際，美歐加強在高科技及半導體領合作，以保持領先地位。

廣告 繼續瀏覽後續

美國-歐盟貿易和技術委員會會議周三在美國賓夕法尼亞州的匹茲堡召開，歐盟執委會此次派出負責貿易與數位業務的2位副主席，貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）和競爭事務專員維斯塔格親自出席，美歐如何在首場會議推進跨大西洋貿易和技術合作備受矚目。

在周三的會議開始後，東布羅夫斯基斯在社群媒體上公布了與美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）討論的照片，並指與利益相關者分享對關鍵貿易和技術問題的看法。

雖然東布羅夫斯基斯先前表示，會議並不是針對特定第三國，而是"關乎美國與歐盟在若干政策領域合作協調"，但他也強調未來的衝突將以非常不同的方式進行， 而科技之爭將成為地緣政治的新戰場。

中央社消息稱，會議還將聚焦技術標準、綠色科技、供應鏈安全、出口管制、投資篩選及全球貿易議題等，外界認為在中國朝技術大國發展的情勢下，相關領域都有應對中國競爭的影子。

維斯塔格會前也表示，所有這些領域對歐盟來說都很關鍵。

消息援引外媒報導，美國和歐盟預計在這首次會議上將會宣布採取行動，例如可能對規範大型科技公司的市場影響力採取更一致的立場。

而美國貿易代表辦公室此前表示，貿易代表戴琪和歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯在華盛頓召開的會議上，討論了包括中國在內的非市場經濟體帶來的共同挑戰。

美國貿易代表辦公室9月28日發表聲明稱，戴琪感謝東布羅夫斯基斯幫助建立了重要的雙邊夥伴關係，並建設性地加強了跨大西洋貿易和經濟關係。戴琪和東布羅夫斯基斯還討論了廣泛的雙邊和多邊問題，包括世貿組織改革以及包括中國在內的非市場國家和經濟體構成的挑戰，這些挑戰損害了美國和歐洲的工人和企業。