人權組織在柏林發起系列活動，呼籲維蒙漢藏聯合起來，反對獨裁政權

今天是10月1日，是中國建國72周年的日子。就在中國為又一個國慶日的到來而慶祝之際，活躍在全球各地的捍衛中國人權的各方誌士，也沒有忘記這個重要的日子。今天，中國駐柏林大使館附近出現了一個抗議的畫面。請聽流芳發自現場的報道：

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聚集在中國駐柏林使館前的抗議人士，主要是來自十多個德國人權組織的代表。面對中國對維蒙漢藏和香港等地推行的高壓政策、對新聞媒體的高度管控、以及對台的軍事恐嚇等手段，示威人士聚集在中國駐柏林大使館前抗議示威。他們提出的主要訴求是：呼籲中國政府尊重民主和人權，給予各族和各地區民眾以發聲和選擇的權利。今天的示威活動是德國捍衛人權組織近期發起的系列活動的一部分。

實際上，就在昨天（9月30日），在歐洲之聲和民主中國陣線的主導下，召開了一場現場實地與網絡視頻相結合的研討會。現場聚集了來自維、蒙、漢、藏，香港等地以及十多個人權組織等各方的數十名代表，台灣駐德國代表親自與會，會議同時也吸引了全球各地數十名民主志士的網絡參與。

本次會議確立的主題是：人類十字路口：民主與專制：維蒙漢藏聯合起來，反對獨裁政權。各方代表踴躍發言，分別從不同角度和立場揭露了北京對台、對港、對新疆維吾爾族、以及對西藏和蒙古實施的各項鐵腕政策，並表達了北京試圖干預台灣民主以及對台的軍事恐嚇的不滿。與會人員紛紛呼籲全球關注中國民主和人權的各方人士同心協力，為推翻專制統治而不懈努力。

會議發表聯合聲明，強調團結受到壓制和迫害的族群，共同發聲，追求自由和人權，以尊重和仁愛的理念，來化解強權的野心和貪婪。