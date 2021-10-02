中國“頭號酷吏”傅政華落馬 網絡炸鍋

中國前公安部副部長孫力軍被雙開48小時後，中紀委周六宣布，公安部前常務副部長、司法部長，全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。半個月前，傅政華還赴重慶市公開調研。

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傅政華如何嚴重違紀違法？沒有詳細說明。按中共歷來做法，要給傅政華定什麼罪狀，至少幾個月後才能知道。但“審查”，“調查”官員，在中共的語言里是落馬、被抓的同義語。一個突出的現象是，傅政華落馬，引爆網絡狂歡，有人指出，傅政華如此招恨，堪比專事審查、控制網絡、被稱為“網絡沙皇”的中國網信辦主任魯煒，甚至有過之，魯煒倒台時許多網民奔走相告，魯煒被抓了，習近平當局指他是“兩面人”，意味着對黨的領導人不夠忠誠，不過，魯煒被抓並未引起網絡查禁局面絲毫改觀。

傅政華是“老公安”，長期在北京市公安局工作，曾主導查封“天上人間夜總會”，2013年任公安部副部長時曾負責調查前中共常委周永康案。傅政華落馬消息傳出後，許多新聞人、律師、維權人士，各種各樣在傅政華主事期間的受害者，都覺得很開心。他被指是迫害高智晟律師的元兇之一，後來直接參與了709大抓捕，這是一起數百名律師、維權人士被失蹤，被拘捕，震驚中外的大事件。傅政華擔任司法部長以來，中國律師的生存環境更加惡劣，許多律師被吊證，被註銷執業證的劉曉原律師發推質問：”2015年7月10日，傅政華指揮抓捕周世鋒律師、黃力群律師等人時，不知是否想到過自己也有落馬的哪一天？傅政華與周世鋒、黃力群還是北大法律碩士班的同班同學。“

甚至有很多警察也幸災樂禍，微博上有許多這樣的評論：“靠肆無忌憚的壓榨底層幹警，從而凸顯自己政績往上爬的人，最後都不會有好下場! 傅政華們，都好好想想吧。”“沒日沒夜的讓民警加班，動輒給民警處分，動輒讓民警‘脫衣服’”。“我只知道司法監獄的基層警察們對他深惡痛絕。”“殊不知，他當司法部長期間把監獄系統和獄警折騰半死，他發明的瞪眼班一年能猝死百名幹警”。基層警察的歡呼聲這麼高，有人分析，他們在傅政華淫威之下受到的壓迫長期不為人知，今天終於爆發了。

有些網友直稱傅政華為“當代第一酷吏”，“狂抓維權人權女權平權、社運工運人士，律師的頭號操刀手、發起人之一”。

傅政華手段殘酷，株連家人，為達目的無所不用其極。旅美媒體人溫雲超(北風)發推說：”傅政華是2016年‘倒習公開信’專案組的組長，專案組的人綁架了我的父母和一個弟弟，在紐約拍下我上學路上兒子的照片，並透過現仍在紐約的一個中間人，逼我承認是信件作者。適逢習訪華盛頓，我要前往抗議，經和專案組直接談判，他們才放了我的父母和弟弟。“

有人指傅政華做酷吏，到頭來還不是落個“請君入甕”的下場。浦志強律師評論：“抹布的使命是擦桌子，擦得乾淨、擦不乾淨，歸宿都是垃圾桶，因而老傅出事，遲早!”他還說，“能活成千夫所指，能死成普天同慶，倒個黴都能大快人心，放眼當今中國政壇，能超過傅政華的，也沒幾個了。” “我想提醒的是，酷吏沒好下場，王立軍，孫力軍，傅政華，都是前車之鑒。所以，反腐不等於法治，留置傅政華是殺雞儆猴，是兔死狗烹，不是法治的勝利。”

中國的貪官惡官抓了一個又一個，層出不窮，有人指出前中共政治局常委周永康倒台也沒有讓中國變得更好，傅政華落馬中國也不會變得更好，有什麼可高興的! 作家蘇曉康質疑：”傅政華被清洗，中國人再一次‘普大喜奔’，歡呼人家的‘內部清洗’，正經我們應該追問的是，中共殘暴至極，逆普世人道而行，卻快速地冷血、暴虐、狡詐、習近平也越來越殘暴，為什麼？中共甚至把‘馬基雅維利’都現代化了，一個極好的政治學課題，有誰來做呢？”

不過，於建嶸教授微博寫道：“當然知道，幾個壞人被查不可能改變什麼，但這個傢夥落馬，我還是特別高興。“作者講述，2010年，他批評某些迫害上訪民眾的違法犯罪行為，時任北京市公安局長的傅政華指令國保大隊收集他的材料，多次到他單位和家裡威脅，並把他列為重點監控對象。”如此惡徒，今日有了報應! 好事! 好事! 好事!“

北京學者榮劍分析傅政華落馬”看來的確有一盤大棋，這惡魔終於落網了! 有人還擔心他落入的未必是正義之網，我說了，管他正義假義，這種人只配下地獄! 還用得着替他操心正義之事嗎？“

傅政華是中共十九大以來第三名落馬的公安部副部長，此前已有孟宏偉、孫力軍先後被查，三人在公安部共事多年。