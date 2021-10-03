德國組閣協商：默克爾呼籲各政黨克服分歧進行對話

德國各政黨開始艱難的談判試圖組建新政府之際，德國總理默克爾周日向德國各政黨發出呼籲：在大選後克服分歧，建立對話。

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法新社消息，默克爾周日在德國東部城市哈雷舉行的東西德1990年統一紀念活動上發表講話表示，德國又再度面臨打造國家未來的機會。默克爾表示，我們可以就未來的具體做法進行爭論，但我們必須相互傾聽並進行對話，我們知道彼此有相異之處，但最重要的是我們有共通點。

默克爾周日的這場演說，被視為可能是她總理任內最後一場重要談話。而這位長期執政領導人的演說內容，似乎是針對為組成新政府而爭執不下的政治人物。

德國上周議會選舉結果，是由默克爾執政聯盟中的社會民主黨（SPD）勝出。一旦新的聯合政府產生，默克爾也將正式結束16年總理生涯，不過，這個時期可能會持續數月。

德國社民黨及其總理候選人朔爾茨（Olaf Scholz）在上周投票中以25.7%得票率微幅勝出。默克爾所屬的基民/基社聯盟（CDU/CSU）則在陷入困境的總理候選人拉舍特（Armin Laschet）帶領下，以24.1%得票率寫下史上最差選舉紀錄。

社民黨和基民/基社聯盟周日分別與綠黨及自由派自由民主黨（FDP）展開協商，他們各自為了爭取總理寶座有必要與這兩黨達成協議。

默克爾在演說中表示："我們有時太過輕視我們的民主成就。"她指出，"多元和歧異"並不會對社會帶來威脅，柏林牆倒下後德國多年來的現實證明了這一點。