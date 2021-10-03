潘多拉文件曝光 香港前特首董建華家族涉72家離岸公司

“潘多拉文件”公布! 包括法國『世界報』，香港『立場新聞』參與的國際調查記者同盟在“避稅天堂”獲得的秘密文件披露，300個公眾人物，35個國家元首，130位億萬富翁通過離岸公司隱匿資產。香港前特首，中國全國政協副主席董建華家族涉72間離岸公司，董建華擁有7間。

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世界報報道，強人和富翁的噩夢就是擔心隱匿在避稅天堂的財產有朝一日暴露，至少，讓其中35位國家領導人及130位億萬富翁害怕的時刻來到了，150家全球媒體組成的『國際調查記者同盟』(ICIJ)從匿名信息渠道獲得的1200萬份文件發現，捷克總理，約旦國王，肯尼亞和赤道幾內亞總統，俄羅斯總統普京身邊的數位親信，都涉及在避稅天堂隱匿資產。而身為中國副國級領導人的董建華及其家族成員，早年曾擬透過離岸公司開設及持有滙豐銀行帳號。

『國際調查記者同盟』發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司，董建華本人擁有當中7間離岸公司，而其中一間擬用作開設滙豐銀行帳戶，處理估計價值100萬美元的流動資產。

泄密文件還顯示，董建華的幼子董立新也透過一間離岸公司，擬開立中國銀行帳戶。董建華胞弟董建成，也涉以4間離岸公司持有銀行賬戶，並以另外兩間持有山頂及淺水灣兩處豪宅物業。

根據參與調查的『立場』報道，『國際調查記者同盟』取得的泄密文件，包括一間代表董建華及家族成員的財務管理公司，在2007年至2018年，與離岸公司註冊代理人“恆泰信託”(Trident Trust)之間的溝通電郵、註冊文件以及相關離岸公司的董事和股東記錄。

『立場』從文件中發現，董建華及其家族成員，包括妻子董趙洪娉、長子董立均、幼子董立新、胞弟董建成、胞妹彭董小萍、侄女周董立茂及金昌玲等，於1999年至2019年分別擔任至少72間離岸公司的股東或董事，其中24間與董建華家族的航運巨企“東方海外”業務有關。

董建華現年84歲，10月1日罕見缺席國旗升旗儀式，董建華事後通過發言人表示，因身體不適在家休養。

『國際記者調查同盟』2014年公布的《中國離岸金融揭秘》報告以及2016年公布的『巴拿馬文件』曾引起全球震蕩，涉及中國部分的包括中國紅色權貴海外藏富的大量細節，其中涉及的包括中國國家主席習近平姐夫鄧家貴、前總理李鵬之女李小琳、中國政協前主席賈慶林外孫女李紫丹等人。