視頻 國際調查記者聯盟 潘多拉文件爆料全球多位首腦避稅

國際調查記者同盟（ICIJ）公布 “潘朵拉文件 ”（Pandora Papers）調查，披露近1千個離岸避稅港公司與全世界336名知名政治人物和公職人員如何避稅，其中包括35名國家元首、政府首腦、國家領導人、內閣部長、大使等和133名億萬富翁。

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由來自《華盛頓郵報》、英國廣播公司、《衛報》等媒體的數百名記者分析數14家金融服務公司泄露的1千2百多萬份文件，這些金融服務公司來自屬維京群島、巴拿馬、塞浦路斯、阿聯酋、新加坡、瑞士等國。

法新社指出“潘朵拉文件”涉及35位現任和前任國家領導人，他們面臨貪污、洗錢和全球避稅等各種指控。

其中由英國前首相布萊爾與妻子於2017年通過在巴林的家人收購了維京群島的一家法人公司。該公司在倫敦持有約900萬美元的大樓。國際調查記者同盟表示經由避稅港收購股票，免交了獲得大樓所需的40萬美元以上稅金。布萊爾2007年卸任首相後，擔任了中東和平特使。

2016年，同樣由國際調查記者同盟公布的“巴拿馬文件”（Panama Papers）披露如巴基斯坦前總理謝利夫通過在海外洗錢，隨後在英國倫敦購置房產。