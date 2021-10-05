稱“潘多拉”盒子里的唯一中國大陸官員：河南美女人大代表

國際調查記者同盟（ICIJ）揭發的最新一批多國政要在海外的秘密資產“潘多拉文件”（Pandora Papers）中，唯一“上榜”的中國政治人物，是全國人大河南省代表馮琪雅（Feng Qiya），文件顯示，她在英屬處女島成立離岸公司買賣美國股票。

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據蘋果日報今天引述報道說，潘多拉文件唯一上榜中共政客，是中國全國人大河南省代表馮琪雅。這位河南的美女代表被揭境外藏富。

根據香港《立場新聞》5日說，ICIJ公布的文件示，馮琪雅於 2016 年在英屬處女島成立離岸公司“Linkhigh Trading Ltd”以投資美股，公司資產總值約200萬美元，當中包括馮琪雅於房地產的投資。Linkhigh Trading Ltd 於美國證券交易委員會有註冊，紀錄顯示公司交易活動並不活躍。

該報指，2016 年，馮琪雅是瑞士信貸銀行的客戶，瑞銀曾向她指出“經本行執行的交易，未曾遇過任何投訴”，不過離岸信託基金公司恆泰信託（Trident Trust）的一名員工在內部電郵曾提出馮琪雅是公開的政治人物，有需要做進一步盡職審查。

馮琪雅除了是河南省代表，也是一名企業家，是數家公司的負責人，包括管理12億美元資產的上海棋森投資控股股份有限公司（Shanghai Qisen Investment Holdings Co. Ltd）。她於 2019 年 3 月人大會議期間提出要加強規管民營企業經濟，針對民營企業內部商業賄賂等案件加重刑罰。

“潘多拉文件”由“國際調查記者同盟”（ICIJ）逾百國記者參與調查，披露多國領袖與政要藉離岸公司藏匿巨額財產，用於避稅，參與調查的包括香港《立場新聞》、《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）、《衛報》等117國約600名媒體記者，分析來自英屬維京群島、巴拿馬、伯利茲、賽普勒斯、阿拉伯聯合酋長國、新加坡、瑞士等國的14間金融服務公司泄露的約1190萬份文件。

據該報道稱，根據法新社整理報導，“潘多拉文件”涉及35位現任和前任世界領導人及多國政要，他們面臨貪污、洗錢和全球避稅等各種指控。該報道稱，昨天《立場新聞》已披露，香港前特首梁振英、董建華都利用離岸公司藏錢。