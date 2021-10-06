中國官媒《環球時報》主編稱無國界記者為“野狗” 威脅以“打狗棍”伺候

中國官媒《環球時報》的主編發表一篇瘋癲又語無倫次的社論，毫無保留威脅無國界記者組織（RSF）。無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）對此做出回應。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官媒《環球時報》主編胡錫進在 10 月 2 號(周六)發表社論，強力抨擊新聞自由組織無國界記者（RSF），對旨在推廣獨立新聞、打擊虛假資訊的新聞信任計畫（JTI）炮火尤其猛烈。他在這篇咆哮文中時常自相矛盾（見下文分析），控訴無國界記者“捏造一堆謊言”來傷害中國，並在文末發出令人不寒而慄的警告：無國界記者這隻“野狗”最好提防中國的“棍子”。

無國界記者秘書長德洛瓦表示：“胡錫進先生在這篇瘋癲又語帶威脅的文章里，火力全開攻擊無國界記者的工作，卻未能提供任何有事實根據的論述來支持他的論點。由於我們譴責中國充滿壓制的法律框架和濫用刑法的作為，中國政府已習慣將敝組織貼上反中標籤，就像他們一向稱不符合中國宣傳論述的事實資訊為『假新聞』一樣”。

無國界記者秘書長德洛瓦表示，習近平主席2013 年上台後已利用審查制度和網路監控，恢復毛澤東時代的政宣控制。北京政權還千方百計控制境外資訊，威脅世界各地的新聞自由。

據無國界記者秘書長德洛瓦指出五項與事實不符的指控 ：

1 – 無國界記者想透過新聞信任計畫(JTI) 來“控制網路”

環球時報：“無國界記者不能控制網路”。非政府組織沒有資格“修改和重新設定傳播網路虛假資訊的邏輯”。

無國界記者：“新聞信任計畫旨在透過完全獨立於無國界記者的媒體認證系統，鼓勵各界尊重新聞道德，進而提高資訊的可靠性。 無國界記者完全未聲稱要『控制網路』，而是希望激勵各平台支持透明的資訊來源，以降低虛假資訊在世界上造成的影響”。

2 - 新聞信任計畫不包括中國和俄羅斯媒體

環球時報：新聞信任計畫的支持者多為“西方”組織，中俄媒體“並未參與”。

無國界記者: “新聞信任計畫向全球所有媒體開放，但這些媒體要能證明他們的新聞產製作業能滿足新聞倫理和編採獨立等基本標準。過程中有俄羅斯媒體參與了正常化階段”。

3 - 無國界記者的目的在於“攻擊中國”

環球時報：無國界記者是“當代世上最糟糕的騙子之一”，發起“捏造一堆中國相關謊言”的運動。

無國界記者: “儘管我們行事嚴謹，中國政權的宣傳人員經常提出這類陰謀論。事實上無國界記者是獨立組織，致力支持、捍衛新聞自由，在聯合國及聯合國教科文組織等多個國際組織中具備諮詢地位。無國界記者對當前中國政權的行為多所批評，如2019 年發表的調查報告《中國追求的世界傳媒新秩序》所述，中國政府千方百計控制境內外資訊、威脅世界各地的新聞自由”。

4 - 無國界記者把中國排在世界新聞自由指數榜尾是不公平的

環球時報：在無國界記者世界新聞自由指數中，中國“永遠敬陪末座”。但在現實中，中國民眾仍然有“揭露”和“解決”國家問題的自由。

無國界記者 : “在我們的 2021 世界新聞自由指數報告里，中國在180 個國家和地區中排名177。這份2002 年開始發表的報告根據媒體多元性、獨立性、法律框架水準和記者安全等客觀標準評分，反映記者享有的自由度。中國的習近平主席2013 年上台後恢復毛澤東時代的做法，中國共產黨大規模控制專業媒體、暴力打壓公民記者，對網路展開前所未有的審查。中國在我們的指數中排名不佳，原因充分。”

5 - 無國界記者是“野狗”，必須提防中國的“打狗棍”

環球時報：“無國界記者像野狗一樣，不時擋住中國的去路，因此我們在前行的路上必須在行李帶上棍子。”

無國界記者 : “北京政權只知道用恐嚇和暴力的方式讓批評者噤聲。根據我們的最新統計，目前有高達 122 名記者和新聞自由捍衛者被關在中國，他們的處境往往讓人擔心可能喪命。我們想知道胡錫進先生說如果無國界記者繼續譴責中國政權各種不當行為，便會拿出『打狗棍』教訓無國界記者，這些威脅到底指的是什麼。”