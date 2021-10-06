中國拉閘限電波及大宗商品 加劇供應鏈緊張

中國各地大規模拉閘限電已經波及大宗商品，造成從化肥到矽各種產品價格反彈，也加劇了因中共病毒疫情引發的供應鏈緊張問題。有專家指出，在能耗雙控的“冠冕堂皇”理由下，中共把中國變得一團糟。

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彭博9月29日報導，由於中國主要工業製造大省強化用電限制，從鋁到鋼等金屬生產過去幾個月幾乎陷於停滯。

根據高盛（Goldman Sachs）數據，電力短缺導致鋁供應中斷，年冶煉量低於300萬噸，推動鋁價在本月稍早飆升至近13年高點。目前影響雖然僅佔中國總產能的8%左右，但隨着中國準備迎接冬季更高的需求，未來進一步限電將使鋁業再度承受壓力。

與此同時，鎳價也在本月稍早升至2014年以來的最高，而中國電力緊縮的擔憂也為不鏽鋼消費前景蒙上陰影。根據Mysteel，在中國不鏽鋼製造中心福建省，一些工廠已開始停產，預計全國月產量將下降超過50萬噸。

這波電力供應限制，導致矽價飆升，也可能進一步影響太陽能關鍵原料多晶矽的價格。

在中國實施供電限制後，本月矽價飆升至歷史新高，今年內價格翻了4倍，這給使用矽作為合金成分的鋁商帶來更多的成本壓力。根據中國研究機構上海金屬市場的數據，供應限制還可能影響多晶矽的價格。多晶矽是太陽能製造的重要原料。

中國大規模限電正加劇先前因中共病毒疫情引發的供應鏈問題。大和資本市場（Daiwa Capital Markets）指出，限電導致減產將加劇先前因中共病毒疫情引發的供應鏈問題。

大和資本市場報告表示，許多工廠自9月26日開始減產，包括上午停工、利用工廠現有的發電機供電、利用目前可能已經受限的庫存，以及9月以後用週末和其他假日趕工等，但前述的各種選擇都將增加生產成本。

報告認為，這次限電帶來的影響將會是全面性的供應鏈問題，而且隨著供應鏈緊張，很容易演變成一個廣泛、流動的影響。報告中以手機為例表示，如果產品有100個零組件，製造時卻只能獲得99個零件，將無法完成這支手機，在接下來的一週，儘管廠商確實製造了商品，但隨後其他零組件也成為短缺問題。

對於中國缺電危機持續擴大，台電常務董事、中央大學電機工程學系講座教授林法指出，中國各省可各自管控電力輸送，能耗雙控表面說的好聽，實際上東北不少省分都是減碳、減排前段班，資優生依舊難逃限電，能耗雙控就是冠冕堂皇的理由，這顯示“中國真的是一團混亂 ”。