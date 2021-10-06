兩岸緊張中國軍機頻擾 台灣國防部長稱絕不發動第一擊

台灣立法院外交及國防委員會、財政委員會今日聯席審查“海空戰力提升計畫採購特別條例”草案，邀請國防部長邱國正報告、備詢。由於中共解放軍本月5天內派150架次軍機擾我防空識別區，今日也成朝野立委質詢重點。邱國正強調，台灣軍隊絕對遵守不發動“第一擊”的原則。

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據自由時報今天報道稱，共機頻擾台，台灣國防部長邱國正強調，國軍絕對遵守不發動“第一擊”的原則。

民進黨立委林楚茵質詢時，問及國軍因應周遭動態的原則。邱國正表示，國軍絕對遵守不發第一擊原則，也因飛行員承受了很大的壓力，他不僅多次前往前線單位視導，也向部隊主官提到，要多與前線官兵互動。

民進黨立委王定宇則問，近期有傳聞中共軍機對我方“爆粗口”。邱國正表示，此事的音源要再確定，因為頻道開放下也有“火腿族（業餘無線電愛好者）”，因此不宜妄加評斷來源。邱也表示，所謂兩岸軍事“擦槍走火”不見得是開槍，也可能是“（軍機）接近”，但我方會嚴格要求所屬戰機保持冷靜。

國民黨立委賴士葆則詢問，外交部長吳釗燮日前數度示警，在接受外媒時談及“我國正在準備與中國作戰”。邱國正表示，他無法評論相關言論。賴士葆問，之前有媒體錯寫吳釗燮為國防部長？邱聞言輕笑幾聲，並說，他與吳釗燮相處沒問題，吳釗燮也沒有要取代他的意思，並開玩笑說吳釗燮“自己也忙不過來”。

據中央社今天相關報道稱，中共軍機頻擾台，民進黨立委趙天麟詢問國防部長邱國正，為何認為現在是他從軍40年最嚴峻時刻。邱國正解釋，過去台海危機緊張的感覺局限在前線，本島較少感受到，但現在不僅是全軍，連百姓都感受到了。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議今天審查新台幣2400億元、共8項軍備的“海空戰力提升計畫採購特別條例”草案，邱國正赴立院業務報告，並備質詢。由於邱國正上午備詢時，曾提到目前兩岸局勢是他從軍40年來最嚴峻時刻，民進黨籍立委趙天麟下午追問為何是最嚴峻時刻。

邱國正解釋，他早期到金門時是“單打雙不打”，夜間有敵情要通報，緊張的感覺僅侷限在前線；日後台海危機也讓他印象深刻，高階將領除了到各單位鼓舞士氣外，中階幹部更幾乎簽署“投名狀”，當時他則擔任群指揮官。

據邱國正指出，當時台灣本島的部隊很少會感受到這種壓力，僅局限外島第一線；但反觀現在，不諱言全軍與百姓都感到壓力，如果說他這個國防部長感到一點壓力都沒有，那就會鬧笑話。他強調，國防部都有公布共機航跡，也會持續監控做好本務工作。

據台灣國防部統計，10月1日共38架，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日共39架、10月3日共16架，10月4日共56架，也是國防部每日揭露共機動態以來，數量最多的一次；10月5日僅1架。統計自10月1日至5日止，共150架共機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國均譴責這項軍事行動。