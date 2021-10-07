中美再有新協議 拜登習近平原則上同意線上開峰會

美國國家安全顧問沙利文本星期三在瑞士會見了中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。閉門形式的會見細節包括對談氛圍沒有多少透露。根據美國方面說，兩國原則上達成一致，拜登和習近平將在年底前舉行線上峰會。美國官員還說，這次沙利文與楊潔篪會晤不應被視為兩國關係解凍。

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據路透社消息，美國政府一名高級官員周三對記者表示，美中兩國原則上達成一致，美國總統拜登和中國國家主席習近平將在年底前舉行線上會晤。此前，美國國家安全顧問沙利文在瑞士會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，此次會談旨在改善溝通。

這次在瑞士蘇黎世一家機場酒店舉行的閉門會議是沙利文與楊潔篪自3月在阿拉斯加激烈交鋒以來的首次面對面會晤。

美國官員曾表示，這次會晤是拜登和習近平9月9日通話後的後續行動。兩位元首通話前，世界上最大的兩個經濟體似乎陷入了僵局。

北京和華盛頓都表示，這次持續了六個小時的會晤是建設性和坦誠的，美國表示，會談氣氛與阿拉斯加那次非常不同。

上述美國高級官員對記者表示，“在今天的會晤中，我們確實在原則上達成一致，在今年年底前舉行一次線上雙邊(元首)會晤。”

該報道稱，當被問及更多細節時，白宮發言人普薩基對記者表示，“我們仍在研究會晤的形式、時間、當然還有最後的細節，還有待敲定。”

上述高級官員稱，“總的來說，今天的對話是迄今我們在元首級別以下進行的接觸中最有意義、最具實質性的一次。”他補充稱，華盛頓希望此次會晤能成為“未來接觸的典範”。不過他表示，這次會晤不應被視為兩國關係解凍。

他稱，“我們試圖讓美中之間達到一種穩定狀態，在這種狀態下，我們能夠進行激烈的競爭，但要負責任地管理這種競爭。”

路透社說，中國外交部在一份聲明中稱，楊潔篪對沙利文表示，中美合作，兩國和世界都會受益。中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。中國外交部聲明還稱，“雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。”

路透社還說，稍早，白宮發表聲明稱，沙利文提出了美國對北京行動的擔憂，包括人權、新疆、香港、南海和台灣問題。目前兩國關係處於數十年來最差的水平。白宮聲明稱，“沙利文明確表示，我們將繼續投資於自己的國力，並與盟友和合作夥伴密切協作，我們也將繼續與中國高層接觸，以確保負責任的競爭。”