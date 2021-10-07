歐洲議會決議促與美國合作關切台海議題 台灣歡迎感謝

路透社報道：歐洲議會於10月6日經全會表決，以550票贊成、83票反對、55票棄權，高票通過“展望歐盟—美國關係”（The future of EU-US relations）決議。該決議強調歐盟必須與美國就保護中國少數民族人權、降低南海、東海、香港及台灣海峽緊張情勢等議題尋求共識及合作的可能。

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台灣外交部7日表示：台灣對歐洲議會再度以具體行動，高度關切台海的和平穩定，表示由衷歡迎及感謝，並指出中國軍機近日頻繁入侵台灣“防空識別區”（ADIZ），不僅對台灣的國家安全構成嚴重挑釁，也對印太地區的和平穩定帶來威脅，因此美國、日本丶澳大利亞、德國及英國等民主國家表達高度關切。

台灣外交部嚴正呼籲，中國應立即停止各項軍事威脅、製造緊張、破壞區域和平穩定的行徑。面對中國政府的威脅挑釁，台灣作為印太地區負責任的成員及愛好和平的國家，台灣政府與2,350萬台灣人民有堅定捍衛國家主權與台海和平的決心及能力。台灣也將持續與歐盟及美國等理念相近國家深化合作，共同致力維護印太地區的和平、穩定及繁榮。

歐盟該決議同時指出，歐盟正推行的“印太戰略”，應強化與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭以及台灣等美歐共同民主夥伴所扮演的角色；另呼籲強化歐盟與美國在印太地區的夥伴關係及協調工作。