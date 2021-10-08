北約秘書長斯托爾滕貝格：中國展示經濟和軍事力量恫嚇他國

北約秘書長斯托爾滕貝格周五與西班牙首相桑切斯會晤後宣布，下屆北約峰會將於明年6月底在馬德里舉行。斯托爾滕貝格並就中國威脅表示："當前國際競爭日益激烈，其中中國展示經濟和軍事力量欲恫嚇他國，歐洲、美國及盟邦必須共同應對挑戰"。

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法新社消息，北約秘書長斯托爾滕貝格周五訪問西班牙，與西班牙首相桑切斯會面討論2022年西班牙主辦北約峰會事宜，會後雙方共同主持記者會。

斯托爾滕貝格表示，我們必須繼續整合，以應對未來，這正是明年6月底舉行的馬德里北約峰會的使命。他表示，當前國際戰略競爭日益激烈，除了俄羅斯更具侵略性外，中國也借展示其經濟和軍事力量欲恫嚇他國；此外在中東、北非等地區也有局勢不穩定及恐怖主義的威脅。

斯托爾滕貝格強調，為了共同應對這些挑戰，歐洲、美國及盟邦必須聯合起來，而這將是明年在西班牙峰會上要討論的重點。

中央社報道，斯托爾滕貝格雖未進一步說明中國如何進行軍事力量恫嚇，但中國軍機侵擾台灣數量10月以來頻創新高，美國等國都呼籲北京停止施壓脅迫台灣。

今年6月北約在布魯塞爾舉行峰會，會後公報指中國的脅迫性政策以及擴大的核武庫，對以規則為基礎的國際秩序和與北約安全領域構成了系統性挑戰。

美國總統拜登出席這次峰會時敦促其他北約領導人，對抗中國的威權主義和不斷增長的軍事實力，北約越來越重視中國挑戰。

斯托爾滕貝格今年6月也指出，俄羅斯和中國對建立在規則上的國際秩序、也就是多邊主義的基礎造成威脅，俄中不僅在聯合國加強協調立場，還進行聯合軍事演習，交換武器系統和網絡監控的經驗，這些政治和軍事的合作對北約來說是重大挑戰。