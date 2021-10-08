被反壟斷處罰34.42億元 美團：誠懇接受，堅決落實

10月8日，中國國家市場監管總局宣布對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場濫用市場支配地位行為作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。美團對此回應，“我們誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕‘二選一’。”

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2021年4月，中國國家市場監管總局依據《反壟斷法》對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。處罰決定書顯示，自2018年以來，美團濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，並通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障“二選一”行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止“沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易”的濫用市場支配地位行為。

中國國家市場監管總局的公告稱，根據《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，2021年10月8日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元，並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。同時，向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台傭金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位，實現規範創新健康持續發展。

對此，美團公司回應稱，“我們誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕‘二選一’。美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。”