被指發表侮辱抗美援朝志願軍言論 媒體人羅昌平遭刑拘

中國財經媒體人羅昌平10月6日，因在社交媒體就長津湖戰役發表“半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的‘英明決策’。”之言論，遭到多個官媒譴責，隨後其所用新浪微博賬戶被封。海南警方8日發表通報跟進稱，“經審查，羅某平對其通過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌‘侵害英雄烈士名譽、榮譽罪’對羅某平刑事拘留，案件正在進一步辦理中。”

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海南省公安廳官方微博稱，“2021年10月7日，公安機關接群眾舉報，網民‘羅某平’在新浪微博發布侮辱抗美援朝志願軍英烈的違法言論，造成惡劣影響。三亞市公安局吉陽分局於當天依法傳喚羅某平（男，湖南長沙人，40歲，新浪微博名‘羅某平’）並開展調查。”

通告稱，“經審查，羅某平對其通過微博發表侮辱抗美援朝志願軍英烈言論的違法行為供認不諱。目前，三亞市公安局吉陽分局已經以涉嫌‘侵害英雄烈士名譽、榮譽罪’對羅某平刑事拘留，案件正在進一步辦理中。”

通告稱，“英雄烈士不容褻瀆，網絡空間不是法外之地，對侮辱、誹謗或以其他方式侵害英雄烈士名譽、榮譽的行為，公安機關將依法嚴厲查處。希望廣大網民自覺遵守法律法規，共同營造良好的網絡環境。”

報導指，羅昌平周二在他的微博轉發一則貼文，文中指翻查了資料，推斷長津湖戰役期間最低氣溫可達零下35度。羅昌平轉發微博貼文時附文稱，“半個世紀之後很少中國人反思這場戰爭的正義性”，又說“就像當年的沙凋連不會懷疑上峰的‘英明決策’。”同日《解放軍報》旗下媒體“鈞正平”、共青團中央官方微博等官媒發文認為羅昌平在惡意詆毀英烈，隨後其新浪微博賬戶被封禁。

周五當天，《人民日報》客戶端發表題為《敢公然侮辱英烈，看看迎接你的是什麼》的評論，對羅昌平的言論進行了批評。據公開資料顯示，羅昌平曾任《中國商報》首席記者、《新京報》深度報導部主編，與《財經》雜誌副主編。

據來自中國國家電影局的數據顯示，今年中國國慶長假期間，全國電影票房以43.85億元的成績成為中國影史同期第二，電影《長津湖》目前票房已超34.8億元，打破過10項影史紀錄。