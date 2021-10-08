長津湖 為什麼不讓多問

陳凱歌等人導演的『長津湖』影片據說是獻給百年黨慶的影片，上映以來，打破票房紀錄。官方可能沒有想到的是，熱映的同時也在民間掀起了一股尋找朝鮮戰爭真相的熱潮。結果，發出疑問的知名媒體人羅昌平被刑拘了。

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朝鮮戰爭結束多年以來，許多中國人沒有聽說過長津湖戰役，因為這場戰役的故事並不好聽。可是為什麼現在突然拍成電影大肆宣傳？難道有重大考古發現？幾年前美國也拍了一部『長津湖戰役』紀錄片，如實記錄戰役的起因，當事人的回憶，雙方死傷等等，但是中國拍的這部，網友評論：“這麼悲慘的歷史拍成勵志的英雄史詩，這種宣傳手法，天下第一。”“美國的重敘事，中國的重煽情”。

郝建評論，“網上熱議兩個『長津湖』，一個是聚焦個體生命的慘劇，一個書寫偉大國家的威風，涇渭分明。”

朝鮮戰爭，中國稱之為“抗美援朝”，要探求中方所說的“抗美援朝第一戰”“長津湖戰役”的真相，弄不好是要付出代價的。知名的第一個為此付出代價的是媒體人羅昌平，他對官方宣傳的“冰雕連”不以為然，所謂冰雕連，是指中美軍隊在長津湖開戰後，天寒地凍，倉促出兵的中國軍隊未及換冬裝，有3支連隊除了兩人生還，其餘被活活凍死，這是很悲慘的史實，但官媒把這種非人道的場景詩化為“全員化作了晶瑩的冰雕”，甚至成了“國家和民族尊嚴的象徵”。

羅昌平不過是質疑當年中國參加朝鮮戰爭“正義性”的人中的一個，他在微博寫道：“半個世紀之後，國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的‘英明決策’。“僅從零下三十多度被活活凍死這樣一個殘忍的細節看，冰雕連值得憐憫，不值得歌頌，而背後造成這些年輕子弟活活凍死的人更應該承擔責任。所以子彈飛評論說，“士兵們穿着單衣，在零下三十多度的環境下原地待命，根本沒有把他們當人，就這麼活活地被凍死了，連作炮灰的機會都沒有。“

長津湖戰役雖然中方不宣而戰搞突襲，但由於後勤跟不上，裝備落後，士兵穿着單衣上戰場，加上沒有制空權，死傷極其慘重，毛澤東致信第九兵團司令宋時輪的親筆信也可佐證：“東線傷亡4萬多人，其中凍死凍傷就有3萬多人，教訓慘痛啊，大傷了我們的元氣。“儘管，決定中國人參戰的是毛澤東本人，毛澤東在這裡表示憐憫是可疑的。

宋時輪的9兵團三個加強軍12個師16萬多人，長津湖戰役結束20天後於1951年一月一日“回國休整”，已經潰不成軍。據記載，4年後，軍團番號被永久撤銷。有人問：“時至今日，宋時輪第九兵團的滅亡在大陸所有媒體上一無所有，美軍的強大更是一字不提，唯一宣傳的就是讓更多孩子學會無畏無懼，勇敢衝鋒，死而後已。”

美國方面有關長津湖之戰的記載非常清楚，美國陸戰隊一師在元山登陸時23533人，從12月24日興南港完全撤離時有19362人，總共陣亡604人，傷重死亡114人，失蹤192人，受傷3485人，非戰鬥性傷亡7338人。

中方的統計是一筆糊塗賬，但也能見端倪。中國方面中共黨史出版社的『開國第一戰』記載“戰鬥傷亡19202人，凍傷減員28954人，凍死1000餘人，凍傷後救治無效致亡者3000餘人，減員總數48156人”，BBC援引的資料認為，外界估計總損失介於4萬到8萬之間。

中共劉伯承元帥在南京軍事學院的一次講話里說過：長津湖一戰，一個兵團的兵力圍住美國陸戰一師，沒有能夠殲滅，也沒有能夠擊潰，付出了10倍於敵人的代價，讓美軍全建制地撤出戰鬥，還帶走了所有的傷員和武器裝備。他沒有提到：陸戰一師不僅帶走了傷員和武器裝備，包括105,000名士兵、17,500輛車輛及350,000噸物資，他們甚至還帶走了98,000名平民。

歷史已經證明，甚至中國官方的媒體也承認，朝鮮戰爭是金日成挑起的。人民日報海外版2017年5月4日刊登俠客島文章“你批評中國的言論很無理“說，如果不是金日成要統一半島，半島怎麼會爆發戰爭？中國捲入其中，付出了幾十萬人的生命，引發了中美長達20年的對抗，甚至使兩岸問題擱置至今，中國承擔了朝鮮當年‘任性’與妄動的大部分成本。

北京方面幾十年一直不提長津湖戰役，蓋因並未取得真正意義上的勝利，而且付出巨大代價，沒想到，現在突然拍成電影宣揚。

有網友說，如果說北京勝利了，從南北韓從此徹底分裂來說，北京勝利了，分裂出一個貧窮，專制，人民沒有自由的朝鮮。說不定朝鮮人將來知情了，都要恨北京幫倒忙，讓他們受了這麼多年苦。

羅昌平評論的後半部分也是這個意思：”至於這場戰爭，不必作過多的評價，看看現在的朝鮮和現在的韓國，所有答案一目瞭然。“

高峰評論：當年聯合國不出兵，韓國人就過上了朝鮮人的生活；如果中國不出兵，朝鮮人就過上了韓國人的生活。

根據1999年出版的《中國人民志願軍戰史》，中國先後入朝作戰的總兵力近190萬人。中方傷亡人數一直存在爭議，但無論哪種統計方法，都能顯示出中國參戰的慘重代價。紐約時報報道，中國軍隊重大損失的細節多年來一直被保密。根據習近平去年引用的官方死亡人數，有19.7萬名中國士兵死亡，儘管歷史學家普遍認為這個數字要高得多。

據美國方面統計，在朝鮮戰場上陣亡的中國人民志願軍為40萬人以上、負傷48.6萬人及被俘21839人。“美國戰役紀念碑委員會”在美國華盛頓“朝鮮戰爭老兵紀念碑“上刻有54246的總死亡數字，包含因車禍等原因死亡的1萬餘人，現在這組數字依舊刻在紀念碑上。