港大要求移走「國殤之柱」 支聯會斥不合理 高志活促丹麥政府介入

已豎立在香港大學校園近四分一世妃、紀念「六四屠殺」死難者的「國殤之柱」，面對蹇途，因為港大已去信要求香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)在下周三下午5時前移走「國殤之柱」。支聯會清盤人蔡耀昌指港大的要求不合理，促港大繼續讓「國殤之柱」在港大展示，以體現港大對自由與公義等價值的堅持。

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事件在「國殤之柱」雕塑家高志活(Jens Galschiøt)所屬的丹麥反響頗大。身為丹麥獨立綠黨議員的前文化部長Uffe Elbæk指事件完全不可接受，形容拆除或破獲雕塑此等只會在獨裁統治的事件如今竟在中國治下的香港發生，實屬可恥，期望國際社會明確與中國保持距離。高志活本人則譴責港大，指港大此舉是要剷除集體歷史記憶，對事件感到震驚和傷感，更憂慮港大最終會毀掉雕塑。據丹麥《政策報》駐亞洲特派員報道，高志活促請丹麥政府介入，與中國駐當地大使召開會議討論此事。

港大學生2019年洗擦國殤之柱。 © 本文作者供圖-資料圖片

「國殤之柱」經1998年的港大學生會投票通過在校園「永久」豎立，但港大今年7月表示不承認港大學生會地位，隨後又收回其會址，上周開始傳出港大要移除「國殤之柱」的消息，及至昨(8日)午，支聯會兩位清盤人接獲校方律師函，要求支聯會在限期前移走該雕塑，否則，港大會視之為放棄，日後不會再考慮支聯會就該雕塑提出的任何要求，並由校方自行決定如何處理，不作事前通知。

清盤人之一的蔡耀昌去函港大要求澄清，這是否意味港大打算在不久將來移除國殤之柱。他指出，港大的要求殊不合理，因為該雕塑是港大順應學生會要求而協助豎立在黃克競樓露天平台，港大「絕對有責任」繼續讓國殤之柱繼續公開豎立於港大，沒有理由作出改動，遑論催促支聯會於短期內移走該雕塑，促請校方接過去二十多年來的行事標準辦事，最遲在下周二解釋及回應該會意見。

港大回應傳媒查詢時指，有關展品屬於一個校外團體，而有關團體已進入解散程序，大學根據風險評估及法律意見，要求團體將展品移走。港大補充，會與各持份者溝通，在合法合理的基礎上處理事件。但港大沒有解釋要求移除雕塑有否違反1998年學生會的投票決定。

港大的行動惹起關注，尤其是在高志活所屬的丹麥，不少知名人士在社交平台發言批評，並表達對香港自由受壓的關注。當中，丹麥國會議員Uffe Elbæk發表聲明，指當局想要拆除「國殤之柱」的做法，清楚顯示中國政府欲從共同記憶中抹去重要的歷史事件，實在非常可恥，期望國際社會明確與中國保持距離。

國際特赦組織丹麥分會臨時主席Dan Hindsgaul指出，港大此舉反映香港公民棹利受壓，令社會瀰漫恐懼和自我審查之風。他續稱，中國要從歷史書本上抹去

1989年天安門事件，但世人不會忘記中國如何粉碎和平示威，更不會忘記香港的表達自由和其他權利如何備受碾壓。

另外較有創意的是一個外國港人組織「挪威香港委員會」(Hong Kong Committee in Norway)，該會自謔是「來自『山猴之地』的建議」，稱可把國殤之權運回丹麥老家，並把它豎立在哥本哈根的中國大使館前。

不過，據本台了解，支聯會中人認為，國殤之柱是屬於香港的，不想把它遷往境外擺放。

「國殤之柱」由高志活所創，1997香港回歸中國之年在維園悼念「六四事件」燭光集會上展出，該柱雕有多個面容痛苦的頭像，象徵血腥鎮壓六四的死傷者，基座刻有「六四屠殺」等字句。該雕塑其後豎立於港大校園。