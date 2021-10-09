習近平講話誓言統一台灣，仍提堅持”和平統一”

中國今天（10月9日）在北京舉行紀念辛亥革命110周年大會，習近平在大會講話中誓言一定要統一台灣，仍表示將堅持”和平統一“。講話之際，正值海峽兩岸緊張局勢升級，中國出動創紀錄數量的軍機進入台灣防空識別區，引發國際社會高度關注。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道指，辛亥革命是為數不多的海峽兩岸都要慶祝的紀念日，今年10月10日是110周年紀念日，北京於9日上午在人民大會堂舉行紀念大會，中國國家主席習近平在會場懸掛着巨大的孫中山畫像的背景前講話，在談到台灣問題時說，“台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決，“ “以和平方式實現祖國統一，符合包括台灣同胞在內的中華民族的共同利益，”

習近平強調“台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患” 不過，在警告“分裂國家的人從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判”的同時，習近平沒有使用2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上講話所說，對少數“台獨”分裂分子及其分裂活動”，“不承諾放棄使用武力， 保留採取一切必要措施的選項”。

習近平表示，“我們祖國統一的歷史任務一定要、也一定能夠實現，” 並警告任何外國不要干涉。強調“台灣問題純屬中國內政”，警告“任何人都不應低中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。”

兩岸紀念辛亥革命110周年之際，正值台海緊張局勢升高，北京加大對台灣的軍事恫嚇，四天內連續派出近150架次戰機進入台灣防空識別區，引發40年以來從未有過的兩岸局勢緊張，國際社會紛紛表示關切，美國譴責北京的軍事恫嚇及對地區和平穩定的威脅。周五有報道指華盛頓承認曾對協助對台灣軍隊進行過為期數月的訓練。

台灣學者分析習近平今天的講話指，基本延續其任內的對台方針仍定調”和平統一、一國兩制“，但與前任胡錦濤、江澤民在紀念辛亥革命周年講話相比，習近平更側重“反獨“ 以應對現今的形勢。

台灣的辛亥革命110周年紀念活動也將在明天、同時也是台灣雙十國慶日舉行，預期蔡英文將發表講話。兩岸議題和台海局勢將是外界關注的焦點。