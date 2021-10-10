孫力軍傅政華倒了 誰會是下一個

中國前公安部副部長孫力軍、前公安部副部長，前司法部長傅政華接連落馬後，連日來司法系統紛紛表態站隊，最新表態的是中共政法委員會書記郭聲琨，他要求清除害群之馬，清理到位。但是，觀察中共政治走向的人士有一個很大的疑問是，中共核心機構政法系統高官接二連三倒台意味着什麼？中共20大將臨，權鬥會不會進一步加劇，會不會有更高級的官員涉及其中？

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法國『世界報』以“習近平主席繼續大清洗”為題報道孫力軍、傅政華落馬事件，事實上，“大清洗”這是外界的普遍看法。為什麼要清洗孫力軍和傅政華？從中紀委通報看，孫的主要問題似乎仍然是忠誠度不夠，搞團夥，其中一個怪異的罪行是隱藏疫情機密，而對傅政華，北京才剛剛下令對其“嚴重違紀”進行調查，沒有任何具體事實。

傅政華公認是習近平的“刀把子”，他本來是在前“政法沙皇”周永康手下成長起來的幹將，但在關鍵時刻投靠習近平。有消息指是因為“令谷車禍”，傅政華沒有按照周永康的要求將此事壓住不報，而是直接報告了中南海。根據『南華早報』，為辦理周永康案，習近平設置特別小組，傅政華擔任組長，繞過中紀委，直接向習近平彙報。可見傅政華得到習信任的程度，他由此成為中共歷史上同時兼任北京市委常委、北京市公安局一把手以及公安部副部長的第一人。

幫助掌權初期的習近平鞏固政權，傅政華立下汗馬功勞，傅政華為習氏政權竭盡犬馬之力，因而有頭號酷吏之稱，如果認為習近平清除酷吏是為了滿足民間呼聲恐怕是大錯特錯。法國世界報援引香港時事評論員劉銳紹分析，孫力軍與傅政華似乎都是江澤民一派人馬，而習近平只對長期為其服務的官員信任，即在他進中南海之前工作過的福建和浙江，以及父親的故鄉、自己插隊的陝西一道工作過的官員，習似乎相信，傅政華維持着與江氏人馬以及周永康團夥的關係。但也有另外渠道的消息稱，習近平在福建的親信王小洪被調入北京掌管公安系統後，傅王爭權，傅在“雷洋案”一事上暗中力挺涉案警察，給王小洪“上眼藥”，雷洋案當時民憤極大，北京市公安局4000多名幹警卻聯名寫信，聲稱如果要處理涉案警察，他們就辭職，讓王小洪很尷尬，可能引起習對傅政華的警惕。

二十大前清洗會加劇

作家蘇曉康認為，酷吏是黨的好乾部，但是越能幹越威脅皇帝，到時候就得宰殺，像豬養肥了，因此會混的才活得下來。不過，現在不少觀察人士注意到，混得再好的酷吏也有一天難免會出問題，政法高官倒掉一個接一個，習近平為什麼特別要拿他們開刀？這裡我們把幾位分析人士的見解大致綜述一下。

加拿大維多利亞大學政治系教授吳國光對自由亞洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委員或是前任政治局常委被查，都不會令人驚訝。他認為指控孫力軍案的要害是“在黨內大搞團團夥夥，拉幫結派，培植個人勢力，形成利益集團”。“這些是不是通向他以前的老闆孟建柱，是不是通向孟建柱的老闆曾慶紅，是不是在通向曾慶紅的老闆江澤民，無法得知。”

習近平清洗政法系統，除了孫力軍、傅政華，更早的還有前公安部副部長孟宏偉等，獨立學者鄧聿文認為：因為政法系統是“刀把子”， “‘刀把子’不光是保衛政權安全，也是保衛各級領導人安全。他們出問題的話，不光對政權安全也對領導人安全構成威脅。對於‘二十大’，習近平要保證絕對的安全。”吳國光的分析是，習近平坐在中南海，要掌握地方換屆，很多時候需要通過政法系統來進行，政法系統清洗和權力鬥爭有很大關係。

習近平十八大以來已經通過反貪鞏固了自己的權力，清理了一大批高官，為什麼“還不放手？”吳國光認為，主要是習近平的施政，在中共黨國精英內部引起很大的緊張和新的矛盾，另一個問題是習近平修改憲法，廢除國家主席任期制，在精英內部引發激烈矛盾，“這次最激烈的矛盾是在20大，政治局常委是不是還要七上八下，習近平明年69歲絕對不下，其他人68歲要下，這裡面矛盾就非常激烈”。

鄧聿文在德國之聲撰文指出，對習近平而言，二十大比之前的十八大和十九大更重要，因為二十大是習破壞政治慣例後的第一次黨代會，他可能不會遇到像樣的反對力量，但誰也不能斷定不會有一些雜音和變數。習希望二十大開成一個“團結勝利的大會”，如果出現異議他會認為這是他的失敗。

許多觀察人士的一個共識是，孫力軍、傅政華落馬並不意味着政治整肅的尾聲或結束，20大前，這很可能是新一輪對高級官員大規模清洗的開始，中共內部的大清洗甚至會加劇。