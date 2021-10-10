能源危機：印度政府稱電廠煤炭供應充足

印度政府周日表示，印度擁有充足煤炭庫存，足以滿足國內發電所需。印度政府希望藉此緩和外界對新德里和其他印度城市可能即將發生大停電的疑慮。

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印度煤炭部發布聲明說，境內燃煤電廠目前煤炭庫存量約720萬公噸，足供4天用量；國有礦業巨擘印度煤炭公司也有4000多萬噸庫存用於供應電廠。政府稱，"任何對於供電中斷的擔憂完全是認知錯誤"。

印度政府之所以做出澄清，是因為新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）此前警告，擁有2000多萬人口的超大城市新德里可能發生供電危機。

近幾個月印度數個地區遭遇電力供應短缺問題，導致電廠被迫無預警停電。

9月底時，印度燃煤電廠平均只有4天的煤炭庫存量，是數年來最低水平。

印度是全球第2大煤炭消費國。燃煤電廠佔印度發電量的近70%，所需煤炭約3/4來自國內開採。

亞洲第3大經濟體印度正從新冠疫情中復蘇，但雨季大量降雨導致煤礦場淹水、運輸網路中斷，印度國內煤炭價格應聲大漲。同一時間，國際煤價也強勁上揚。

中國先前已發生大規模停電，造成工廠停工，衝擊製造業和全球供應鏈。

印度煤炭部周日發言旨在釋出樂觀訊號。當局表示，儘管雨季降雨量大且電力需求大增，"國內（煤炭）供應仍能大量支付發電"。