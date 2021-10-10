蔡英文：中華民國與中華人民共和國互不隸屬 北京怒不可遏

台灣周日慶祝中華民國110周年國慶“雙十節”，蔡英文總統提出“四個堅持”，其中最醒目的是”堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬“，此言激起北京激烈反應。

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蔡英文在中華民國110周年國慶大會提出；盼台灣朝野永遠“堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯並吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志”。

觀察人士多指蔡英文的表述可謂“清晰、堅定、寸步不讓”，“針尖對鋒芒”。早一日，中國國家主席習近平在慶祝辛亥革命110周年大會上再度強調統一台灣，重申“九二共識”，抨擊“台獨勢力”，稱其是“祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判”。

如何解讀蔡英文的上述講話，中央社援引國立中山大學教授廖達琪指出，蔡英文維持過去“兩國論”基調，但這次正式將中華民國與中華人民共和國寫入文稿，“四個堅持”也是沿着兩國論的思考軸線，清楚畫出中國跟台灣是兩個國家。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，“中華民國跟中華人民共和國互不隸屬”，這在大陸解讀將是“兩國論”。他認為，兩岸關係不會更好，只會更壞。

執政黨民進黨黨團書記蔡適應則認為，“四個堅持”主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，清楚說明台灣人民的共識，但蔡總統稱互不隸屬，不等同主張台灣獨立，而是要交由台灣人民決定。

中共黨媒『環球時報』怒稱蔡英文雙十節講話“態度囂張”，“充斥‘一邊一國論’”該報稱，蔡英文過去講話時雖稱謂對岸直呼“中國”，但也會將“大陸”、“對岸”交叉使用，這一次講話只稱“中國”，故爾“態度空前囂張”。

中國國台辦發言人馬曉光周日晚間重申台灣是中國的一部分，指責蔡英文馬講話鼓吹“台獨”，割裂歷史，以所謂“共識、團結”為幌子綁架台灣民意，為其謀“獨”挑釁張目。馬曉光指責“民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，…是兩岸關係緊張動蕩的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。”台灣陸委會則回應：“兩岸沒有任何從屬關係，這是事實”。

但是，蔡英文明確表示，四個堅持“是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數”。蔡英文同時表示台灣對對岸“善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變”，她強調兩岸解決分歧必須透過平等對話，“我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服”。

中共近期大幅派遣軍機侵入台灣防空識別區、兩岸緊張情勢急劇升高的前提下，蔡英文強調，台灣不冒進，但會展現自我防衛的決心，她明確表示：“沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑”。

路透社、法新社等國際媒體解讀蔡英文的上述表述時說，台灣將不會向中國的壓力讓步。