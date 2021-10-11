蔡英文：期盼歐盟與台灣洽簽投資協定 強化共同利益

台灣總統蔡英文周一表示，期盼歐盟與台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），強化共同的利益並凝聚共享價值。蔡英文表示，台灣已經準備好要在生物科技、再生能源及半導體產業等各方面，成為歐洲不可或缺的夥伴。

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中央社援引台灣總統府發布新聞稿表示，蔡英文周一應"公元兩千論壇基金會"（Forum 2000 Foundation）邀請，在第25屆"公元兩千論壇"視訊會議開幕式發表錄影演說。

蔡英文在講演中表示，對於國際社會努力處理的議題，例如經濟衰退、氣候變遷、新興疾病、防止武器擴散、恐怖主義、安全的供應鏈等，台灣將致力於為國際社會提出解方。

蔡英文說，歐盟執委會主席馮德萊恩日前宣布推出"全球門戶"（Global Gateway）計畫，這項大連結策略支持投資及優質的基礎建設，並連結貨品、人民和全球服務。此外，歐盟已提出"歐亞連結策略"（Europe-Asia Connectivity Strategy），主張以可持續、全面和以規則為基礎的策略進行連結。

她說，"台灣已經準備好要在民主革新、生物科技、再生能源、資料保護、海洋治理及半導體產業等各方面，成為歐洲不可或缺的夥伴。在建立安全的全球供應鏈，確保關鍵技術免遭剝削方面，台灣的高科技領域也將發揮重要作用"。

蔡英文強調：台灣在高精密製造、人工智能、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用，有助建立更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

她說，"我們鼓勵歐盟與台灣洽簽雙邊投資協定，以強化我們的共同利益並凝聚我們的共同價值觀"，蔡英文表示，台灣已經準備好要承擔責任，不會將夥伴的支持視為理所當然"。

蔡英文並再次感謝"歐洲各地理念相近朋友"，特別感謝立陶宛、波蘭、斯洛伐克和捷克，在疫情關鍵時刻給予台灣幫助；她並感謝立陶宛，不畏巨大壓力，仍決心在今年年底前與台灣互設代表處。

蔡英文說，在經歷疫情後，威權體制現在更深信他們所採用的模式比民主制度更能因應時代需求；威權體制想要透過灰色地帶活動、軍事威脅及資訊操控，侵蝕國民對民主體制的信心並分化社會。

蔡英文說，台灣首當其衝面對這些攻擊，而我們一直努力對抗這樣的脅迫，台灣將分享這些經驗，並持續和理念相近的國家一起捍衛自由民主的世界秩序，以及因應來自威權體制的空前挑戰。