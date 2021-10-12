北京稱孟晚舟回國國際意義大  管它華為快倒下

孟晚舟從加拿大返回中國已近三周，掀起的一股愛國熱潮也已隨風而逝，一時被尊為“民族英雄”的孟晚舟悄無聲息，只有中國外交部副部長樂於成周二還在強調她回國的“國際意義”，但國內意義在哪呢？ 不佳吧？華爾街日報日前報道說，孟晚舟回到中國的場面如英雄凱旋，可是，華為目前深陷低迷。

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中國外交部副部長樂於成周二對中國環球電視網稱，孟晚舟在中國國慶節前夕平安歸來，“是獻給祖國生日最好的禮物”，他披露，孟晚舟在加拿大被“非法拘押”三年時間裡，“黨和政府時刻牽掛，習近平主席親自關心”，他稱，中美兩國元首通電話時，“習主席明確就孟晚舟事件做工作，要求美方儘快妥善解決”，他概括地很奇特：“孟晚舟是因為中國的崛起而被拒押，也恰恰因為中國的崛起而獲釋”，形同把她再次提到“民族英雄”的地位。

這位外交部副部長這樣解釋孟晚舟回國的意義：“孟晚舟回國，去掉的不僅是電子腳銬，而是霸權和脅迫的枷鎖”，“孟晚舟事件將有望成為歷史性的轉折點，將鼓舞更多國家對霸權強權進行鬥爭。”可惜孟晚舟熱過去了，孟晚舟回去沒幾天，正趕上中國大規模電荒，把許多人的心情轉換了。也有網友覺得“資產階級回國，無產階級狂歡”什麼？這兩天又掀起『長津湖』熱，許多人到電影院愛國去了。

樂於成這些話當然是給國內聽眾說的，國內聽眾其實也有相當知情的很難相信他把孟晚舟打扮成當代李玉和的樣子。孟晚舟被加拿大拒押，是因為美國指控他金融欺詐要求加拿大協助引渡，孟晚舟最後在法官面前簽名承認有“不當行為”，以此換取美國推遲起訴並在明年撤銷對她的指控，前提是她不得違反雙方協議條款。

樂於成所說習近平為孟晚舟費盡心血倒是真的，代價就是把兩位在中國的加拿大公民--康明凱和斯帕弗當作人質，指控他們犯下間諜罪，斯帕弗被判11年，康明凱待判。然而，孟晚舟獲釋的當天，北京也不顧及以前給兩位加拿大人強加的罪名，沒有任何說法把他倆也放了，結果讓國際社會證實，北京原來在搞“人質外交”， 華爾街日報10月8日報道說，孟晚舟於9月25日回到中國，當時的場面如同歡迎英雄凱旋。孟晚舟回國似乎是中國和加拿大之間‘換俘’的結果。

習近平為孟晚舟付出這麼大的心血，甚至不顧中國的國際形象，與雙邊關係原來不錯的加拿大翻臉，與美國的關係更加敗壞，與西方世界漸行漸遠。在孟晚舟“被非法拘押三年裡”，發生了許多與中國有關的超級大事，中美貿易對抗更激烈，中國的人權狀況也更壞，新疆被指大規模拒押維吾爾人，香港一國兩制被踐踏，中國人大強加香港安全法，一大批泛民人士或入獄，或拒押，或逃亡，東方明珠香港變得很恐怖。

孟晚舟是華為集團金融首長，她像英雄一樣回去了，但是華爾街日報在“美國狙擊華為初見成效”報道指出，“近三年前在加拿大被拘捕時，身為華為技術有限公司首席財務官的孟晚舟正奔波於全球各地。當時這家中國科技巨頭可謂所向披靡。今年9月底她回國時，看到的則是一家狀況截然不同的公司，美國的制裁迫使華為步步後退，不得不為自己的未來勉力而戰”。

“華為收入已連續三個季度下降，該公司的智能手機銷量已滑落至第九位，從歐洲到中國，買家紛紛消失蹤影。隨着華為在關鍵市場失利，該公司在全球電信設備市場的份額也在收縮，部分原因是美國為阻止華為5G技術的使用而施加壓力，除此之外，一些客戶也對華為保持技術競爭力的能力感到擔憂。”

華爾街日報指出：兩名加拿大人也因該協議而從中國監獄獲釋。雖然中國國內輿論大讚這份協議是華為的重大勝利，但幾乎沒有跡象表明美國會放鬆對華為的制裁。拜登政府官員表示，孟晚舟獲釋並不意味着美國的政策有所鬆動。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)告訴新聞媒體，商務部將繼續努力阻止華為獲得先進製程芯片。

網上有評論稱，“孟晚舟回國了，一國救一人，意義是大，可是華為差不多要倒下了，管它呢”。當然，不能說華為倒下了，無非是失去了昔日風光，用華爾街日報的話說“深陷低迷”。