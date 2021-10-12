IMF下調中國經濟增長預估 全球2021經濟增長率下修至5.9%

國際貨幣基金組織周二發布世界經濟展望報告，報告預測，全球2021年經濟增長率5.9%，明年可望達到4.9%，FMI稱，儘管疫情再次爆發，全球經濟仍持續復蘇。IMF並下調中國經濟增長預估。

廣告 繼續瀏覽後續

國際貨幣基金組織周二發布2021年10月世界經濟展望報告（WEO），題為"疫情大流行期間的復蘇"。首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）指出，全球持續復蘇，但受到疫情大流行阻礙，動能減弱。

戈匹納斯指出，因2019冠狀病毒疾病大流行造成的全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升。經濟前景風險增加，政策權衡變得更為複雜。

報告預測，全球2021年經濟增長預估為5.9%，較7月更新報告下調0.1個百分點；2022年則維持4.9%不變。這主要是反映發達國家的評級下調，部分原因在於供應中斷，低收入發展中國家因疫情造成的經濟情況惡化，抵消出口大宗商品的新興市場與開發中經濟體近期前景強勁。

報告預測，全球經濟增長預計將在2022年中期之後放緩，已開發經濟體產出預計將超過疫情前的中期預測，這很大程度反映美國政策的大力支持。相較之下，由於疫苗取得速度較慢且政策支持普遍較少，新興市場與開發中經濟體預計將持續產出損失。

法新社報道，國際貨幣基金組織報告下調了對中國今明兩年的經濟增長預測，理由是公共投資減少和供應鏈中斷。報告稱今年中國國內生產總值 (GDP) 預計僅增長8%；2022年為5.6%，分別比上一次預估減少0.1個百分點。

IMF報告預測，美國2021年經濟增長較7月預測數字大幅下調1百分點，至6.0%；明年則上調0.3個百分點，預估為5.2%。

歐元區2021年經濟增長率修正為5.0%，較7月時上修0.4個百分點。2022年則維持不變，仍是4.3%。

日本2021年經濟增長率下修至2.4%，2022年則可望達到3.2%。

另據中央社消息，國際貨幣基金組織世界展望報告中，上修台灣2021年經濟增長，從4月的4.7%上調至5.9%，上調幅度達1.2個百分點。明年經濟增長預估為3.3%。