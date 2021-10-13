中國私下大熱《魷魚遊戲》

中國正在私下掀起大熱韓劇《魷魚遊戲》的動態。多季多集韓國電視劇《魷魚遊戲》正在通過Netflix在全世界80多個國家大熱。中國禁止Netflix登錄。但是，中國數十個網站正在通過私錄私放的盜版形式，熱播《魷魚遊戲》。中國商人商智大發，早已超量提前趕製各種《魷魚遊戲》里的服飾，道具等等商品，在中國各地以及全世界促銷熱賣。韓國官方針對中國盜版行為，傳向中國提出交涉。

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據法新社今天自北京報道稱，圍繞韓國電視劇《魷魚遊戲》的全球熱潮正傳到中國，Netflix對該劇的封鎖並沒有阻止它在中國流行，因為這要“感謝”中國非法流媒體網站。

這部多季多集的電視劇以數百個角色參加兒童遊戲名稱比賽，最終獎品贏得456億韓元（3300萬歐元），但失敗者都被殺死。

Netflix在中國無法使用。但即使是"魷魚遊戲 "本身，也不太可能通過中國審查員的剪刀，因為它並評論是很暴力。

然而，正如外國作品通常的情況一樣，一些訪問流量很大中國網站提供非法流媒體，促進了該韓劇在中國日益火熱成功。幾個星期以來，"魷魚遊戲 "一直是社交網絡上的活躍話題，尤其是在經常沉迷於新技術的中國年輕人中間，以至於成為一個不小的現象。

據該報道，在上海，一群人正在一家出售 "dalgona "的新商店前給自己拍照，這種鬆脆的糖餅是 "魷魚遊戲 "里的一個象徵與道具品，也是參賽者要接受的一項挑戰的聚焦點。

據一位顧客對法新社說："我此前在互聯網上看到過這種食物的銷售，但這是我第一次在現實生活中看到這種食物。”另一位排隊的顧客說，"這個韓劇的節奏相當快，情節相當驚險。"

他們一買到這種小餅，就拍下自己彷彿接受該韓劇參與者的挑戰：嘗試扭曲糖果上的形狀而不咬破它。

"魷魚遊戲 "由於其華美別緻的製作，在80多個國家中大受歡迎。它正朝着成為Netflix歷史上最受歡迎的系列劇邁進。

據法新社，中國的製造商，總是反應迅速，引領潮流，他們已經迅速嗅到了市場的氣息，並對需求做出了回應，包括在中國市場和國際市場。他們現在在巨大的網上零售平台淘寶網上提供各種相關商品，包括明亮的粉紅色連帽連體衣和 "烏賊遊戲 "中未命名的警衛的不祥面具。

據賣家之一彭秀陽告訴法新社，由於該系列作品產生的需求，他的網店銷售額飆升了30%。商店老闆從未聽說過《魷魚遊戲》，直到上個月一位顧客問他是否出售該韓劇標誌性的黑色帽子，上面裝飾着正方形、三角形或圓形。

這位商店老闆說，"我們的客戶都是那些看過這個韓劇並想加入這個遊戲潮流的人。"

據報道，中國盜播該韓劇的非法流媒體現在非常普遍。韓國駐中國大使本人告訴一個韓國議會委員會，他已要求中國當局進行干預。據這位大使說："我們認為，在世界範圍內越來越受歡迎的'魷魚遊戲'正在中國大約60個網站上非法播映。”