中美已成立聯合工作組 樂玉成稱取得進展 望經貿成破冰船

中美關係略見緩和，兩國保持溝通對話，中國副外交部長樂玉成接受中國國際電視台（CGTN）專訪時透露，中美已成立問聯合工作組，並就具體問題取得進展。他強調，中方會積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。他同時讚揚美方，並點名美國貿易代表戴琪近期的一些積極表態，期望經貿合作可以成為打破中美關係僵局的“破冰船”。

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中國外交部昨(12日)晚深夜把樂玉成前日接受專訪的內容上載官網，當中主要談中美關係。樂玉成表示，中方重視美方近期關於中美關係的積極表態，希望美方切實付諸政策和行動，多干實事。他又列舉兩國近期就經貿和氣候等事宜的交流，左證中美保持高層溝通對話，表明中方始終本着善意和誠意，積極推動改善中美關係，對話大門隨時敞開。他接著說，最近雙方還成立聯合工作組，就處理雙邊關係中的一些具體問題進行商談並取得進展，說明對話合作不可或缺，衝突對抗沒有出路。

對於美國貿易代表戴琪本月初指中美重新掛鉤是一種「遙遠的可能」，但又呼籲盟友一起應對中國的“非市場行為”，樂玉成表示，中方注意到戴琪講話中有一些積極因素，但堅決拒絕其無端指責，強調中美是不可分割的利益共同體，經貿合作更是“連筋帶骨”，任何打擊都會“傷筋動骨”，促請美國思考如何與中國“再掛鉤”，並希望美方真正改弦易轍，通過政商共同努力，使經貿合作成為打破中美關係僵局的“破冰船”。

中方批AUKUS建核潛艇引核擴散風險潛艇撞擊事件成警號

在對台灣問題上，樂玉成警告美方，指一個中國原則是中美建交和中美關係的基石，把基石當牌打，就如同抱薪玩火一樣危險。他又勸台灣不要甘願被人當牌打，否則可能淪為“廢牌”和“棄牌”。他表示，任何搞“以台制華”的企圖終將都會失敗，重申任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和能力。

另外，樂玉成又批評美英澳建立三方安全夥伴關係(AUKUS)，形容是搞「盎格魯—撒克遜小圈子」，挑動地緣零和搏弈，又帶來核擴散風險，損害《南太平洋無核區條約》，破壞東南亞無核區建設。他舉例指，日前美國核潛艇在南海發生撞擊事故就是一個警示，性質很嚴重，因為核潛艇頻繁出入南海，造成很大的核擴散與核安全隱患，弄不好將引發核災難。

樂玉成指，美英一邊高舉制裁大棒，不允許其他國家開發鈾濃縮技術，一邊明目張膽為澳洲裝備核潛艇，炮製「中國強硬論」當做「遮羞布」，但這不能掩蓋其赤裸裸的雙重標準。他認為，在亞太地區搞軍事對抗，企圖渾水摸魚，這才是AUKUS的真正意圖。