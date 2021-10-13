北京東城法院：女網民侮辱董存瑞“引發廣大人民群眾的強烈憤慨”重判7個月

中國內地再有網民涉嫌發表侮辱英烈的言論被定罪，北京市東城區人民法院昨日（10月12日）對一名姓許的女子侵害英雄烈士名譽、榮譽案作出一審判決，判處許某有期徒刑7個月，並於判決生效10日內在國內主要門戶網站及全國性媒體公開賠禮道歉、消除影響。許某於3月26日就被拘留。

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據星島日報今天報道說，中國內地一名女網民涉侮辱英烈董存瑞被判監7個月。 據北京東城法院指，被告人使用微博賬戶先後發布2條包含侮辱英雄烈士董存瑞內容的信息，閱讀次數達9萬餘次，引發廣大人民群眾的強烈憤慨，造成惡劣社會影響，許某自願認罪認罰。

中國內地傳媒早前報道，微博用戶“YvonnAlmond”於今年3月24日發文稱，“一個不能上街遊行的國家，養了一堆窩家互聯網暴民，有跟董存瑞似的彩妝gay，也有Jack the Ripper似的普信男，一天天的，就是折騰……”

她的言論被指醜化董存端，引起網民討論。翌日，女事主再發文稱不會為言論道歉，認為自己沒有做錯什麼，只是說了真話，並指有人想借她24日的言論“讓她進局子（警局）”。女事主於3月26日被拘留。

據該報道稱，董存端是解放軍士兵，官方介紹指，董存端在國共第二次內戰中，隻身托住炸藥包，炸毀了橫跨在旱河上的國民黨軍隊的橋形碉堡而犧牲，後被封為烈士。