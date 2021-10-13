習近平宣布中國將設立國家公園

中國國家主席習近平12日以視訊方式，出席“生物多樣性公約”第15次締約方大會領導人峰會，發表主旨講話時宣布，中國將首度設立國家公園。其中，三江源、大貓熊、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等5處列為第一批國家公園，並建設北京、廣州國家植物園。

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據中央社報道稱，中國國家主席習近平宣布，中國將首度設立國家公園。其中，三江源、大貓熊、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等5處列為第一批國家公園，並建設北京、廣州國家植物園。官媒央視新聞app（應用程式）星期二說，習近平當天下午以視訊方式，出席“生物多樣性公約”第15次締約方大會領導人峰會，並發表主旨講話時，作上述宣布。

習近平表示，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以“國家公園”為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域，納入國家公園體系。他宣布，中國正式設立三江源、大貓熊（陸稱大熊貓）、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的中國國家陸域重點保護野生動植物種類。

該報道稱，在此之前，中國官方已將一些具有珍貴和瀕危動物、植物及特殊生態系統，以及擁有罕見地質面貌的地區，畫定為“自然保護區”，分布在各省區。有的是國家級，有的是省級，數量總計有數百個之多。