CNN：為找源頭中國將檢測20萬武漢血液樣本 但公信力有多少

新冠病毒的溯源工作仍在進行

據CNN報導，一名中國官員表示，中國正準備測試來自武漢市的 20 萬個血庫樣本，作為對新冠病毒起源進行調查的一部分。此舉是在全球越來越多的人要求對病毒的出現透明化的情況下進行的。但有專家表示，中國若排除外界單獨研究將影響調查公信力。

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今年2月，世界衛生組織的調查小組確定儲存多達 20 萬個血液樣本，其中包括 2019 年最後幾個月的樣本，作為關鍵病毒的可能來源，可以幫助確定病毒首次進入人類的時間和地點。血液樣本儲存在武漢血液中心，根據中國國家衛健委規定，血液銀行必須保存樣本 2 年，以備任何捐血者需要在法庭上用到血液作為證據。

據悉，一批在 2019 年開始儲存的 20 萬個血液樣本即將到期，當中包括被指是在新冠病毒傳到人類身上、造成首批疫情爆發時間點的樣本。

多數專家認為，病毒首次感染人類的時間可能落在2019年10月和11月，距今已將近兩年。一名中國國家健康委員會的官員告訴CNN，目前正在準備測試工作，並確認一旦血庫樣本達到兩年的保留期限，就會進行測試。

對此，美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）說：“這能幫助我們了解疫情爆發事件的時間。” 他並補充說：目前還不清楚 “外部世界會在多大程度上相信這些發現是可信或令人信服的”，而這次測試血液樣本也代表中國有機會 “告訴世界，他們是認真地將起源調查非政治化”。

美國哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）也對CNN表示，這些樣本“絕對會包含重要線索”。她敦促中國允許外國專家觀看整個過程。她說：“除非至少有合格的觀察員，否則沒有人會相信中國報告的任何結果”。

與此同時，範德比爾特大學醫學部傳染病科醫師威廉-沙夫納（William Schaffner）認為，這些樣本提供了一個“極好的機會，讓人們能回過頭來看看，到底這種病毒是從哪個月開始感染中國人”。

米勒則補充說，這些樣本甚至可能看出誰是第一次被感染，在哪裡，以及他們的年齡和職業。

沙夫納並建議，這些樣本應被送至日內瓦，或另一個較沒爭議的地點，以允許世衛組織專家參與測試。

報道提到，中國雖表示始終支持並將繼續參加科學溯源，但強調“應該在全球多國多地開展溯源工作，才能真正找到真相和答案”。美國8月公布的調查指出，新冠病毒源自自然界和實驗室泄漏的兩種可能性都不能排除。並批評北京阻礙調查，抵制分享訊息。

日前，世界衛生組織表示。正成立一個新的專家小組以重啟新冠疫情溯源調查，但尚未確定新專家組能否前往中國進行調查。