中國第二波戰後嬰兒潮將襲來

中國人口高齡化問題恐將顯著擴大，中國第2波戰後嬰兒潮明年起就將步入老年，為人口高齡化帶來第2道衝擊波。而根據據聯合國推測，中國人口將於2032年步入負成長。

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據中央社今天引述中國官方媒體報道稱，中國人口高齡化問題恐將顯著擴大。有學者表示，中國第2波戰後嬰兒潮約在1962至1975年間形成，以此計算，這波嬰兒潮明年起就將步入老年，為人口高齡化帶來第2道衝擊波。

該報道引述第一財經消息，南開大學經濟學院教授原新表示，1949年中共建政以來，中國先後經歷1950至1958年、1962至1975年、1981至1997年共3波嬰兒潮。年均出生數依序為2077萬人、2583萬人、2206萬人。由數字可見，1962至1975年生的嬰兒潮，年均規模最為龐大。而以此計算，這波出生人口將於2022至2035年，達到60歲的老年人口門檻。原新指出，加上第3波嬰兒潮也達到60歲，構成了中國人口高齡化發展形勢的基本面。

據原新說，據聯合國推測，中國人口將於2032年步入負成長，屆時中國60歲以上的人口規模將高達3.86億人，2052年更將達4.9億人的高峰。此後雖會開始平緩下降，但中國總人口卻早已下降。直到21世紀末，中國60歲以上人口仍將維持在4億人以上，佔總人口比重逾37%。

據他分析，中國高齡化的特點，包括超大規模的老年人口數量、超快速度的人口高齡化進程、超高水平的高齡化程度，以及超級穩定的高齡社會形態。