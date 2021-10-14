中國需求刺激歐洲小麥價格上漲

法國是小麥的重要產地

歐洲市場小麥價格周四開始再次上漲，國際市場需求強勁，加上氮肥價格飆升，讓法國農業界擔憂。俄羅斯或將限制小麥出口和中國大量的需求刺激歐洲小麥價格上漲。

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法國農業部下屬機構法國農漁業局France Agri Mer近期預測將 2021-2022 年度小麥產量下調至 3524 萬噸，上個月預測為 3606 萬噸，同時該組織下調 2021-2022 年度法國小麥庫存至 235.9 萬噸。

法國農漁業局指出鑒於國際市場對歐洲和俄羅斯生產的小麥需求強勁讓小麥價格居高不下。而且俄羅斯可能從 2022 年 2 月起建立小麥出口配額更是刺激價格上升。

該組織指出雖然中國與澳大利亞關係緊張，但是中國繼續是澳大利亞小麥的主要買主，在總共 500 萬噸小麥中有 200 萬噸賣給中國。

美國農業部發布報告後一天玉米價格出現上調。

今天在歐洲交易所小麥上漲，玉米價格微降，小麥上漲 3.25 歐元，每噸至 268 歐元。此前在 12 月上漲 2.75 歐元，達到 264.50 歐元。

每噸玉米價格在 11 月上漲 1 歐元至 241 歐元，但在 1 月下跌 1.25 歐元至 232 歐元。