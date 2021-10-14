圍繞煤與電 中國生產價格飆升

中國國家統計局（NSO）今天宣布，上個月生產價格指數同比增長達10.7%。仍然是根據國家統計局追溯到1996年10月的數據，這是自那時以來最高的增長率。全球經濟復蘇導致原材料成本急劇上升，包括中國嚴重依賴的煤炭，中國需要煤炭為發電廠提供電力。上個月煤炭價格同比上漲74.9%。由於煤炭成本上升，一些能源密集型行業的工業價格繼續上漲。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自北京報道說，根據周四公布的官方數據，中國的生產成本在上個月以創紀錄的速度上升，因為大宗商品價格飆升對中國這個世界工廠造成了影響。

全球經濟復蘇導致原材料成本急劇上升，尤其是中國嚴重依賴的煤炭，煤炭為中國發電廠提供電力。

中國電力生產商正在努力實現收支平衡，但不能將更高的價格轉嫁給他們的客戶，因為中國有一個電價的控制框架。因此，儘管需求很高，但發電廠仍在閑置，電力被配給，這推高了公司的生產成本。

根據中國國家統計局（NSO）周四宣布，上個月生產價格指數同比增長10.7%。根據國家統計局追溯到1996年10月的數據，這是25年以來最高的增長率。這比8月份9%的漲幅要高，這已經是13年來的新高。

據中國國家統計局統計員董麗娟說："9月份，由於煤炭成本上升，一些能源密集型行業的工業價格繼續上漲。”

飆升的價格導致工廠部分或全部關閉，由於當局在幾個地區實行電力配給，這些工廠正在努力獲得電力。 這影響了生產，在全球供應鏈已經處於緊張狀態的時候，提高了公司的成本。

在中國，電力價格是受管制的，其波動幅度不能超過10%。為了緩解短缺，政府周五授權特例提高電價，以使生產商能夠收回成本。企業的增幅上限為20%，但對鋼鐵等能源密集型行業沒有限制。