中國第三季度經濟數據引關注

中國下周一將報告第三季度經濟增長數據。鑒於中國在全球經濟中的分量，中國的官方GDP數字總是受到密切關注。此前在第二季度，中國在經歷了1-3月的反彈（+18.3%）之後，增長速度大幅放緩（同比為+7.9%）。鑒於煤，電以及恆大所處的房地產諸因素，專家預計中國第三季度經濟增長可能會放緩。

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據法新社今天自北京報道說，預計中國周一將報告第三季度增長放緩，房地產危機和電力短缺對供應鏈造成了影響。雖然有疑問，但鑒於中國在全球經濟中的分量，中國的官方GDP數字總是受到密切關注。

法新社採訪的12位專家均預測，世界第二大經濟體中國在7月至9月期間的國內生產總值（GDP）將同比增長5%。在第二季度，中國在經歷了1-3月的反彈（+18.3%）之後，增長速度大幅放緩（同比+7.9%）。

中國第一季度的GDP部分是由於與2020年初相比基數較低而膨脹的，當時新冠病毒疫情使經濟活動癱瘓。現在幾乎擺脫了這種病毒疫情，中國的復蘇卻又受到了原材料成本急劇上升的威脅，特別是煤炭。中國的發電嚴重依賴煤炭。因此，儘管需求很高，但發電廠仍在閑置，電力被配給，這推高了公司的生產成本。

9月份，衡量商品出廠成本的生產者價格指數上升到四分之一世紀以來的最高水平，為10.7%。

評級機構穆迪的分析師Christina Zhu警告說，這種趨勢在短期內將繼續下去，可能會對經濟造成壓制。這不僅會拖累勞動力市場和國內消費，而且還會對全球貿易和價格產生連鎖反應，並最終影響活動。

法新社說，經濟學家的另一個關注點是恆大的困境和這個房地產巨頭可能的破產。房地產歷來是中國經濟的引擎之一，在新冠病毒疫情後的復蘇中發揮了關鍵作用。

中國當局擔心經濟過熱，在最近幾個月收緊了開發商獲得信貸的條件。而恆大作為該行業的重量級企業，發現自己被2,600億歐元的糟糕債務負擔所扼殺，這有可能會破壞中國經濟。

據牛津經濟研究院分析師Louis Kuijs說："恆大的困難可能會放大房地產行業（正在進行的）放緩。” 據Kuijs警告說，其他領域將連帶受到影響，比如鋼鐵，多米諾骨牌效應將對中國的增長產生相當大的影響。

中國今年夏天出現疫情反彈，是中國在地理傳播方面最大的一次，中國中部創紀錄的洪水，也抑制了復蘇。

因此，德國商業銀行分析師Hao Zhou總結說，第三季度的增長放緩是 "不可避免的"。

也因此，幾家國際銀行最近調低對中國GDP的預測：高盛現在預測2021年只有7.8%，野村預測7.7%。本周，國際貨幣基金組織（IMF）宣布預測為8%，比7月份的預測下降了0.1個點。

接受法新社採訪的專家認為，今年全年的增長率為8.1%。這將是2011年以來的最佳成績。據中國官方稱，中國政府今年的目標是至少6%的增長。評論認為，這是個適度的數字，北京應該很容易實現。

法新社說，但對於2022年，IMF預計中國經濟增長將大幅放緩至5.6%。