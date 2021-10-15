微軟將關閉旗下社交平台領英在中國的社交媒體服務

微軟旗下的領英(LinkedIn)周四（10月14日）表示，將關閉其在中國運營的職業社交網站，代之以只面向就業的簡化版本。路透報道指，面對中國當局大幅提高對互聯網行業管控，領英的這一宣布標誌着最後一家在中國公開運營的美國主要社交媒體網站退出中國。

廣告 繼續瀏覽後續

領英在周四的一份聲明中說，在關閉在中國的現有職業社交網站後，將於今年晚些時候推出一個只面向就業的版本，名為InJobs，新網站將不包含社交反饋、分享帖文及文章的功能。

聲明說，“我們儘管成功幫助了我們的中國用戶找到工作和經濟發展的機會，但我們在分享和保持知情的更多社會方面並沒有取得同樣程度的成功。”

微軟表示，領英在中國面臨“顯著增加的挑戰的運營環境和更大的遵從要求。”

路透報道指，領英在中國的營運始終受到密切監控，中國對社交網絡高度監控，推特、臉書 youtube等西方國家網絡社交平台均在中國被禁。

領英關閉在中國的社交媒體平台引發關注之際，領英中國總裁陸堅周四在新浪微博發文否認關閉中國服務，表示領英的決定是對目前戰略進行調整，強調此後將發布新產品及服務，將專註於提供“連接職業機會”的價值，而不再涵蓋用戶原創內容的發布和互動功能。

總部設在美國的職場社交平台LinkedIn，中文名“領英” ，是目前依然向中國用戶開放的唯一的美國社交網絡網站。報道說，在其2014年進入中國市場時，領英就已認識到它必須接受中國官方對某些用戶的審查，以確保其發布內容符合中國的規定。而中國官方最近一波對互聯網科技企業的嚴控也波及了領英。

領英2016年被微軟收購，目前領英的用戶高達7億7400萬。