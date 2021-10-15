台媒：習仲勳冥誕 黨報發文讚頌治家有方兼捧習近平

中國國家主席習近平於 2021 年 10 月 9 日在中國北京人民大會堂舉行的紀念辛亥革命 110 周年的大會上鼓掌。

今天適逢中共總書記習近平父親、中共元老習仲勳108歲冥誕，黨報學習時報特地以頭版全版刊登文章，以“九大家風”讚頌習仲勳，還說“這樣的好家風無疑一直薰陶著”習近平。“九大家風”為忠誠為民、嚴格自律、勤儉節約、低調謙讓、堅韌不拔、真誠坦蕩、團結向上、仁愛崇善、父慈子孝。

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據中央社今天報道稱，學習時報一向以緊跟習近平言行而聞名。這篇以“習仲勳的家風”為題的文章還說，梳理和探究習仲勳家風，是學習和研究習近平思想品格、精神風範以及執政理念、領導風格、為人處世原則的“重要視角”。

文章說，習仲勳治家擁有忠誠為民、嚴格自律、勤儉節約、低調謙讓、堅韌不拔、真誠坦蕩、團結向上、仁愛崇善、父慈子孝等“九大家風”。而“這樣的好家風，無疑一直薰陶、孕育和影響着習近平的人生態度、價值取向以及行事風格”。

這篇文章在提到習仲勳“仁愛崇善”家風時提到，曾任習仲勳秘書的俞惠煜回憶，在習近平的母親齊心看來，“近平的為人特別像他的父親，有些事做得和習老（習仲勳）簡直如出一轍”。在提到“勤儉節約”時，文章提到，齊心曾回憶，習近平和弟弟習遠平“從小就穿姐姐穿剩下的衣服或者是花紅布鞋”。習近平曾擔心被同學笑話而不願穿女孩子的鞋，習仲勳則說“染染穿一樣”，最後用黑墨水把花鞋子和花衣服染黑了，再讓習近平穿。

這篇文章又說，梳理和探究習仲勳家風，對於教育引導廣大黨員幹部、特別是各級領導幹部“嚴格家教、嚴明家規、嚴肅家風，真正管好親屬”，有着“特殊啟示和現實意義”。

文章說，習仲勳的家風是“一面鏡子、一個標竿和一部教材”，啟發和教育廣大幹部特別是各級領導幹部外觀之、內省之，真正把家庭建設成“家教好、家規嚴、家風正和家味濃”的健康細胞，讓“向上向善的共同理想、志趣、品質、人格、信仰在家中蔚然成風，並世世相襲、代代相傳”。