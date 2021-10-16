福建莆田歐金中案 : 弱勢者殺人受社會關注

中央社報道 : 福建莆田日前發生一起2死3傷的重大刑案。由於嫌犯疑似有冤難伸，多年向政府部門求助無果才對鄰居一家引爆殺機，之後中國網友幾乎一面倒同情這名逃逸中的嫌犯，並質疑基層政府不作為。

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福建莆田市秀嶼區10日下午發生的這起傷人致死案件，造成同一家庭2人死亡、包含一名10歲的孩童在內3人受傷，但嫌犯歐金中至今下落不明。

據“中國新聞週刊”等媒體報導，歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，就將原有400平方米的房屋拆除，要在原有土地上建蓋新房。但他的鄰居、現在的受害者一方，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建蓋新房，導致他一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

案發前，因為颱風，歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裡，兩家人發生口角，從而引發血案。

案件發生後，歐金中之前的各種申訴訊息在網上傳播顯示 :歐金中是一個老實的農民，曾向多部門寫過申訴信，希望他們能出面幫忙解決土地糾紛問題，但是一直沒得到有效的回應。

歐金中曾在求助訊息中自述，“房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷著要打人”。他曾“多次向多級部門求助無果”，原因是“個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房”。

嫌犯的弱勢處境以及基層政府疑似不作為，讓這起新聞引發許多中國網友反過來同情嫌犯。

對此，官媒央視網16日發出評論稱，無論真相如何，“一個基本共識是，暴力不該被鼓勵，更不該被讚美”。

評論說，雖然莆田警方以“不存在涉黑涉惡情況”的回應，否認了歐金中求助帖中的“村霸”描述，但事發地政府證實了當事雙方存在土地問題；從多方交叉印證的訊息可知，衝突是因蓋房子問題而起，之後久拖難決。

央視網評論稱，“大多數人反應強烈，指向的並不是贊同暴力，而是希望案件得到兼顧情理法、經得起時間檢視的公平公正處理”，輿論反映“更多的是公眾內心深處對社會公平正義的巨大期許。這種期許應該得到及時的回應”。

評論還指出，有關方面應及時回應這些問題：歐金中此前多次反映訴求無果情況是否屬實？其中是否存在基層幹部不作為的情況？村委會的多次調解是否充分顧慮了歐金中“有房子可住”的基本訴求，進而儘力著力解決？

評論稱，這類問題不一定就會導向基層不作為的結論，因為惡性事件經常有其突發因素，但那些合理追問應當被正視和直面。