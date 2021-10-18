中共十九屆六中全會11月8日召開 將審議歷史決議

據中國官媒新華社報道，中共中央政治局10月18日召開會議，研究全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議於11月8日至11日在北京召開。

廣告 繼續瀏覽後續

報道稱，“中共中央政治局聽取了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將決議稿提請十九屆六中全會審議。”

報道提及，“各地區各部門各方面和黨的十九大代表對決議稿給予充分肯定，一致贊成決議稿的框架結構和主要內容，認為決議稿實事求是、尊重歷史、主題鮮明、總結全面，同時提出許多很好的意見和建議。決議稿吸收了各地區各部門各方面意見和建議。”

會議稱，“一百年來，中國共產黨忠實踐行初心使命，團結帶領全國各族人民在中國這片廣袤的土地上繪就了人類發展史上波瀾壯闊的壯美畫卷，使近代一百多年飽受奴役和欺凌的中國人民站立起來，使具有五千多年文明歷史的中華民族全面邁向現代化，使具有五百多年歷史的社會主義思想在世界上人口最多的國家開闢出成功道路，使新中國大踏步趕上時代，中華民族偉大復興展現出光明前景。”

會議強調，“在黨的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。”

報道稱，“黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗，彰顯了中國特色社會主義的強大生機活力，黨心軍心民心空前凝聚振奮，我國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。”

會議指出，“全黨必須銘記生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危，繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程，堅持全面從嚴治黨，永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，團結帶領全國各族人民不斷為美好生活而奮鬥。”據稱，會議還研究了其他事項。

分析人士指出，這將是中共黨史上的第3份歷史決議。前2份歷史決議是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，以及1981年中共十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，兩份歷史決議的通過分別標誌着中共前領導人毛澤東和鄧小平在黨內領導地位的鞏固和確立，並對黨內遺留歷史和路線問題做出官方總結。