拜登稱讚鮑威爾"代表了外交和軍隊的最高理想”

美國前國務卿鮑威爾周一因新冠肺炎併發症逝世離世，終年84歲，各界紛紛表示哀悼。美國總統拜登讚揚鮑威爾"代表了外交和軍隊的最高理想”。鮑威爾曾對台灣的民主津津樂道，他的名言是："台灣不是問題，而是一個成功的故事。"

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美國總統拜登周一讚揚鮑威爾"代表了外交和軍隊的最高理想”，致力於維護美國國防力量及國家安全。拜登表示，鮑威爾擔任公職期間，為多位總統"出謀獻策"，在秉持民主價值觀之下讓美國強大，他一次又一次將國家利益置於個人或政黨之上，他贏得了美國民眾的尊重。

美國國務卿布林肯表示，鮑威爾在漫長而非凡的生涯中，以其傑出及優秀的表現成為一名"真正的公職人員"，他對擁有鮑威爾這位朋友感到十分自豪。布林肯還形容：鮑威爾在美軍服役的日子充滿傳奇，當他退役時，可以說是最受尊敬和最著名的美國人。

鮑威爾擔任國務卿時的總統布什在社交媒體表示，他及夫人勞拉對鮑威爾離世深感悲痛。

在伊拉克戰爭期間擔任英國首相的布萊爾表示，鮑威爾是“美國軍事和政治領導層中的傑出人物”，“為人正直，能力非凡。他熱情富有幽默感，也是一位很好的合作夥伴。

據中央社報道，鮑威爾擔任參謀首長聯席會議主席期間，主導1991年美國第一次對伊拉克戰爭，成為全美英雄；他卸任後曾於1997年3月訪問台灣，對台灣的民主津津樂道。他的名言是："台灣不是問題，而是一個成功的故事。"

2001年，鮑威爾曾在就任國務卿後在電視專訪中表示，美國有義務確保台灣能維持一定軍力水準；在2008年博鰲論壇期間，當時的台灣副總統當選人蕭萬長曾與鮑威爾會面。