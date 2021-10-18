美常駐裁軍會議代表伍德：美國對中國試射高超音速導彈"非常擔憂"

美國常駐裁軍談判會議代表羅伯特·伍德周一在日內瓦表示，中國在高超音速導彈領域的所作所為使美國“非常擔憂”。此前美國國防部長奧斯汀也表示，美國正密切關注中國先進武器系統的研發。

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法新社消息，即將於下周卸任的美國常駐裁軍談判會議代表兼美國《生物和毒素武器公約》問題特別代表羅伯特·伍德周一表示，“我們非常擔心中國在高超音速方面的行為”。

英國《金融時報》披露，中國軍方8月曾發射一枚搭載高超音速滑翔武器的火箭。報道並稱，這枚導彈在低軌道空間飛行，環繞地球一周，然後向目標巡航下降，但並未命中目標。偏離距離大約32公里。中國外交部駁斥這項報導表示，是太空飛行器，不是導彈。

但伍德指出，俄羅斯也擁有高超音速技術，美國原本要避免研發高超音速軍力，如今別無選擇，只能跟進。

他說："如果你是這種導彈瞄準的國家，你會想要設法保護自己。"他並表示，美國也對中國快速發展戰略核武器感到擔憂。

此前，美國國防部長奧斯汀表示，美國正密切關注中國先進武器系統的研發，但奧斯汀婉拒直接評論北京試射可攜帶核武的超高音速導彈報導。

超高音速武器通常定義為速度是音速5倍以上的導彈，在下一代的武器競賽中，高超音速導彈難以偵測和攔截。

目前正在前蘇聯共和國格魯吉亞訪問的奧斯汀向媒體表示："我們密切關注中國在武器、先進軍力和系統方面的發展，這只會提高區域的緊張。"

奧斯汀表示，美國將繼續關注來自中國的軍事挑戰。他表示，美國將和格魯吉亞結盟，協助格魯吉亞強化防禦和嚇阻能力。格魯吉亞2008年在和俄羅斯的戰爭中失利。

美國國防部表示，奧斯汀歐洲行將向"盟友和友邦重申美國對他們面臨俄羅斯侵略維護其主權的承諾"。