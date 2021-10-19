台灣外長吳釗燮商業代表團本周出訪布拉格

捷克台灣商會周二表示，台灣外交部長吳釗燮和一個商業代表團將於10月23至27日訪問布拉格，這是歐盟成員國捷克與台灣關係熱絡的最新跡象。

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中央社消息，台灣外交部歐洲司司長陳立國9月14日表示，國發會主委龔明鑫將率領約65人的經貿投資考察團，於10月訪問捷克、立陶宛及斯洛伐克，以感謝這三個中歐和東歐國家捐贈台灣新冠疫苗和其他支持。

捷克台灣商會（Czech Taiwanese Business Chamber）成員主要是與台灣有生意往來的捷克廠商。

路透社報導，捷克台灣商會表示，龔明鑫率領的代表團將於23至26日進行一系列會晤，晤談焦點是高科技合作。

消息稱，這項訪問，包括吳釗燮27日抵達，可能引發中國強烈反應，類似捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）去年8月30日率領約90人訪問團抵台訪問6天，遭到中國譴責。

這項訪問也進一步和捷克總統齊曼推動的親中外交政策背道而馳。

齊曼本月10日被緊急送往醫院救治，當天正是捷克大選次日。維特齊告訴記者，齊曼因健康問題無法履行職務，現在是考慮透過憲法條文來將總統職權移交給國會議長和總理的時候了。

捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，內容提到歡迎台灣外交部長吳釗燮27、28日參加在布拉格舉辦的會議。

龔明鑫9月30日說，考察團成員包括業者、研究機構等，考察重點是看是否有產業合作的機會，兩方政府也會討論如何建構將來的雙邊會談機制。經貿投資考察團預定10月20日搭乘國籍航空包機出發。