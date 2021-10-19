華日：徵收房地產稅計畫在中共黨內遇到阻力 試點城市被縮減

據《華爾街日報》10月19日獨家報道，在中共黨內出現負面反饋後，當局原計畫在大約30個中國城市進行房地產稅試點的初步建議已被大幅縮減。

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10月15日，中共中央機關刊《求是》雜誌發表中國領導人習近平備受關注的文章《紮實推動共同富裕》。文章指出，在依法保護合法收入的同時，要防止兩極分化、消除分配不公。要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。在業內人士看來，這篇文章給房地產稅趨勢作了明確定論。

《華爾街日報》報道， 習近平毫不掩飾他想消除中國房地產泡沫的願望。但據了解政府審議情況的人士稱，他在一項旨在遏制住房投機的措施上正面臨阻力，即在全國範圍內徵收房產稅。許多經濟學家和分析家長期以來一直認為，徵收房地產稅可以使投機房地產的成本更高，有助於降低房價。這將有助於減輕中產階級家庭的財務負擔，符合習近平此前提出的財富分配更加均衡的目標。

在過去十年中，中國僅在幾個城市嘗試過對一些房產徵稅。據消息人士說，今年早些時候，習近平指派中國國務院排名第一的副總理的韓正負責更廣泛地推廣徵房地產稅的任務。但是，由於強烈的反對意見，北京現在正在解決一個有限的徵稅計畫，而一個涉及國家提供的經濟適用房的提案正在成為一個替代方案。

習近平着手處理已經持續繁榮了40年的中國房地產業，已經在中國經濟和全球市場上引起了震動。他對恆大集團在這家負債纍纍的房地產開發商瀕臨違約的時候幾乎不留情面。其他負債纍纍的私營開發商也受到了擠壓。中國的房屋銷售正在下降，銀行正在縮減新的貸款。房地產緊縮的影響導致了中國第三季度經濟增長的急劇放緩。

多年來，中國的房地產泡沫已經越來越大。房價的上漲速度一直快於實際經濟增長，促使更多信貸進入房地產投機，進一步推高了房地產價值。近年來，當局一再試圖通過各種緊縮措施來打破這種惡性循環，但每當經濟增長出現威脅時就會放鬆。習近平早在2016年12月就在中央經濟工作會議上提出，要堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位。報道稱，現在，他似乎執意要實踐這一口號。

熟悉審議情況的人士說，在內部辯論中，黨內精英和普通黨員對習近平的徵收房產稅計畫的反饋是壓倒性的負面。自從財政部、稅務總局和住房城鄉建設部在春季開始徵求對該稅收提案的反饋意見以來，反對房地產稅的論點蜂擁而至，該稅種將按房產價值每年徵收。許多官員認為，徵收房地產稅可能會壓制房價，導致消費者支出驟降，並嚴重損害整體經濟。

報道認為，反對徵收房產稅是一個跡象，表明對習近平來說，對一個可能比任何其他行業都更能定義現代中國發展的行業進行徵稅，會有疏遠中國老百姓和在黨內播下異議的風險。90%以上的中國城市家庭擁有自己的住房，與房地產相關的產業佔全國產值的近三分之一。同時，中國高達80%的家庭財富被捆綁在房地產中；房地產價值的下降可能使房主感到更窮，更不願意消費。中國國務院以及財政部、住房城鄉建設部和稅務總局的新聞辦公室沒有回答質詢。

一些退休的老黨員也請願反對徵收新稅，說他們自己無法承擔任何額外的稅收。其中一位熟悉審議情況的人說：“許多人，包括黨員，擁有不止一處房產。”該消息人士說，“徵收房地產稅提案正在成為一個潛在的社會穩定問題。”熟悉審議情況的人士說，由於擔心會產生更廣泛的影響，負責推廣工作的韓正建議習近平暫時不要太廣泛地徵收房地產稅。

報道稱， 最初提出的在大約30個城市進行房地產稅試點的建議已被縮減到10個左右。官員們仍在為如何確定試點舉措的稅率以及是否提供折扣和豁免區域而爭論不休。這些消息人士說，一項旨在將房地產稅推廣到全中國的新法律可能要到2025年左右才能最終確定，即目前十四五規畫的最後一年。

正在討論的一個想法是在中國的大城市逐步測試徵收房地產稅計畫，包括上海和重慶，這兩個城市自2011年以來都對第二套住房或高價住房徵收年度費用。其他正在討論的地方包括深圳和海南省，這兩個地方都被習近平指定為建設社會主義市場經濟的試驗場。據熟悉審議情況的人說，杭州市也有望加入房地產稅試點計畫。杭州市所在的浙江省已被指定為習近平旨在減少不平等的政策的試點地區。

習近平在《紮實推動共同富裕》的文章中提出：“要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。”報道認為，這表明他已經接受了以有限的試徵收房地產稅為中心的不太激進的建議。同時，中國地方政府大約有三分之一的收入來自於向房地產開發商出售土地，他們擔心房產稅會導致土地需求下降，損害地方政府的收入，去年出售土地的收入超過1萬億美元。

據榮鼎諮詢稱，由於開發商獲得融資的能力受到嚴重限制，中國的土地交易和銷售收入正在以創紀錄的幅度下降。例如，在廣州，政府在9月底的一次拍賣會上售出的48塊土地中不到一半，只有5塊土地的售價高於其要價。根據中國100個城市的交易數據，榮鼎諮詢的分析顯示，9月前三周的土地銷售比去年同期暴跌了43%。這一現象加重了中國許多地方政府的財政壓力。最近幾個月，在受到政策緊縮影響的大型科技公司的帶領下，中國服務業的銷售、就業和其他活動都有所放緩。國有銀行和基金面臨著對其與大型私營部門企業關係的密集審查，也在收緊。

中國基本上會回到“雙軌制”：政府補貼住房與商業住房同時提供。據政府顧問說，這是中國1990年代末開始的住房改革的最初方向，但多年來的努力幾乎只集中在商業化方面。現在，一些官員和顧問說，回到這樣一個系統可以幫助領導層使中國更加平等。中房集團公司前董事長孟曉蘇在上個月的一篇網上文章中寫道：“作為保障房的建設者和提倡者，我呼籲‘打仗要有好軍隊’，主張推動‘住房雙軌制’，並且主張讓國企和央企重新回到保障房本位，這樣才能讓‘住房雙軌制’有實際的建設主體。”

雲南省政府擁有的一家融資公司是那些已經行動起來的公司之一。9月底，雲南建投集團與中國建設銀行股份有限公司雲南省分行、建信住房服務有限責任公司雲南分公司簽訂雲南省保障性租賃住房融資、建設和運營合作協議。

根據協議，上述三方將“按照黨中央、國務院關於擴大保障性租賃住房供給的決策部署，整合內外部資源及資金、技術、渠道等要素，通過盤活存量、適度新建、專業運營等手段，配合專業化、多樣化融資服務方案，以高度的使命感、責任感，高質高效推進雲南省保障性租賃住房的融資、建設和運營，多方式、多渠道提供保障性租賃住房供給，實現政、銀、企協同發展，共同推進雲南省保障性租賃住房的發展及住房租賃系統的打造與市場培育。”