小粉紅情何以堪 『玻璃心』衝YouTube世界熱門榜

暗諷“小粉紅”，遭中國大陸封殺的歌手黃明志與陳芳語合作新歌『玻璃心』，觀看次數已飆破800萬，闖入YouTube世界熱門排行榜第14名，是唯一上榜的中文歌。

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黃明志是馬來西亞歌手，有“大馬鬼才”之稱，其作品以挑戰禁忌聞名，而陳芳語是澳大利亞華裔女歌手，以『愛你』走紅。兩人本次演唱的暗諷小粉紅的『玻璃心』，歌詞里“中國元素”比比皆是：“玻璃心”“韭菜”“棉花”“果子狸”……整部MV視頻更以粉紅色為基調，被指暗酸中國。

黃明志在Youtube平台上寫道：“這是一首充滿了粉紅色的浪漫甜蜜情歌，請玻璃心患者慎入... ”。畫面中一隻粉紅色的熊貓隨劇情起舞，打着戰旗四處出征。多次出現的道具韭菜，象徵中國被欺壓哄騙的廣大基層民眾。還有一幕，木屋門口掛着一面旗子，上頭寫着NMSL英文字母，意思是“你媽死了”，是中國網絡上流行的用來羞辱人的話。

而歌詞中“你擁有粉紅色純潔的心，熱愛小狗小貓蝙蝠果子狸”，似在諷刺小粉紅什麼都吃，甚至吃了被指是SARS和新冠病毒原始宿主的果子狸和蝙蝠。

另有歌詞則暗含習近平“肩抗200斤一口氣走10公里”的傳說，以及跟習近平相關的“共同富裕”、“脫貧”，甚至還有大陸人耳熟能詳的一句俗語“撒幣”……

你說你 (很努力)

不換肩 (走了十里)

扛着棉花 采着牠愛的蜂蜜 (共同富裕)

拚了命 (要脫貧)

每天到韭菜園裡

收割撒幣月領一千真開心

還有一段模仿兩個情侶吵架，暗含小粉紅動輒指責他人“辱華”

“說的話

你從來都不想聽

卻又滔滔不絕出征反擊

不明白

到底辱了你哪裡

總覺得世界與你為敵

“玻璃心“發布後受到大陸封殺，女歌手陳芳語直接錄製了清唱影片，還改了歌詞，她高唱：“對不起傷害了你，微博刪掉沒關係，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地，沒關係我還有IG，也還有FB，或許不該太直白，超直白，I'm so sorry，YouTube Trending第一名。” 看到陳芳語展現的霸氣反嗆，黃明志留言：“U R The QUEEN.（你是女王）”。陳芳語2012年因為代表作《愛你》走紅後，原本在中國大陸也有粉絲團，但近年因為迭遭指控言行、作品挺“台獨”等，大陸粉絲團已於2020年宣布停止運作。

歌手黃明志10月20日在臉書表示，“其實音樂有翅膀，我把它創造出來之後，它會自己飛到世界各地，請問你在哪個國度聽到這首歌呢”，他同時分享歌曲『玻璃心』成為YouTube台灣和相關第一名、新加坡排行榜第二名，馬來西亞排行榜第三名，同時也闖進澳洲熱門排行榜第四名、加拿大排行榜第九名，世界熱門排行榜第十四名，是唯一上榜的中文歌。

小粉紅惹人反感

中國大陸小粉紅動輒譴責他人“辱華”引起海外相當反感，根據中央社報道，台灣藝人陳嘉行(焦糖哥哥)表示：過去許多人抱着西向賺錢中國夢，選擇對中國“小粉紅”行為視而不見，近年中國官方更縱容“小粉紅”、“五毛”線上線下四處出征、鬧事。“但他們忘記全世界的人越來越文明，對這樣野蠻的行為，只會越來越反感。”

他肯定黃明志與陳芳語的新歌『玻璃心』，認為音樂人面對社會不公不義，極權壓迫，一句抗議歌詞都不敢說或寫，才是愧對音樂。

2019年與黃明志合作『鬼島』的饒舌歌手大志對中央社表示，黃明志的『玻璃心』並沒有刻意挑起敏感神經，只是傳達出大家的普遍感受。中國就是很玻璃心，什麼也講不得，一講到比較敏感的事情，就會玻璃心碎一地，黃明志只是把這個形象講出來而已。