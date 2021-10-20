最新聯合民調：超過90%日本人對中國印象不佳

由中國、日本的民間團體聯合實施的最新輿論調查顯示，超過90%日本民眾對中國的印象不佳；中國民眾對日本的印象一年來急速惡化，將近70%中國人對日本沒有好印象。

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中央社消息，日本非營利組織言論NPO與中國國際出版集團今年8月至9月底共同實施的"第17屆中日聯合輿論調查"，採取問卷或面對面訪談方式針對1000名日本人及1547名中國人實施民調，結果周三出爐。

調查顯示， 日本民眾對中國的觀感沒有改善，對中國印象差的日本人佔90.9%，較去年增加了1.2個百分點，僅次於2016年調查結果的91.6%，是5年來再次超過90%。

認為目前中日關係好的日本人降至2.6%。日本民眾對中國印象佳者僅9%。認為中日關係惡化的日本民眾有54.6%，與去年調查結果相差無幾。

中國民眾對日本沒有好印象者佔66.1%，較去年增加13.2個百分點。

調查顯示，中日兩國民眾對對方國的觀感，開始重返這項聯合輿論調查開始實施的2005年嚴峻水平。

問及中日關係發展的受阻原因，中國民眾認為"中日兩國政府之間缺乏政治互信關係"佔29.3%，比去年增10.4個百分點。

中國人對日本印象差的理由，回答"日本對過去侵略的歷史沒確實道歉反省"佔77.5%；回答"部分政治人物的言行不當"21%，較去年增8.7個百分點。

這項民調顯示，中日之間因彼此的軍事威脅被強調、熱議，兩國人民感到不安之際，政府之間並未發揮外交功能，加上新冠疫情導致兩國人民缺乏直接交流，導致在中國，有關歷史認識的問題再度成為話題。

言論NPO的負責人工藤泰志認為，至今17年間的中日輿論調查顯示，中國民眾對日本的印象惡化的最大原因是歷史認識問題及釣魚台列嶼問題。

工藤指出，中國眾對日本印象惡化的情況，有時會發展成連政府間外交都無法處理的局面。現在再加上中美關係對立這項全球變化帶來的影響，中日兩國民眾的意識也起變化。