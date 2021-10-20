澳洲智庫ASPI公布新報告：新疆模式正被內地效仿

澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)10月19日發布標題為《鎮壓的結構》的報告，列舉了170多個近年來參與治理新疆的中國各級黨、政、軍和混合行政機關，揭露中國政府於新疆推行“種族滅絕”的來龍去脈和具體操作情況。

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這份報告羅列了參與新疆維穩工作的中央、自治區、地級和鄉鎮級別的政府機關。比如，中央機關上至中共中央、最高法、國務院，自治區機關包括區黨委、區政府、新疆生產建設兵團等等，地級機關包括地縣黨委、地方軍區等等，而鄉鎮級別機關包括鄉政法委、鄉武警、派出所等等。報告指出， 在新疆反恐運動和再教育運動中，當地幾乎沒有部門或官員能夠擺脫“維穩”工作的責任。就連最無辜的政府機關也會實施壓迫性政策，比如喀什林業局就曾替當地的多座再教育營管賬長達一年。

報告指出，隨著2009年新疆烏魯木齊暴動及其他與維吾爾族人有關的暴力衝突爆發，中國政府認定“恐怖主義勢力”、“極端主義勢力”和“分離主義勢力”為造成新疆不穩定的“三股勢力”。

習近平2014年4月到新疆巡視後，提出“要使暴力恐怖分子成為過街老鼠人人喊打”；同年5月23日，新疆遂展開“嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動”。

2016年陳全國出任新疆黨委書記，自2017年初起，數十萬到百萬維吾爾族和當地其他民族的居民，遭當局圍捕送進多個“職業技能教育培訓中心”。在“再教育營”內，學員須接受類似監獄和軍隊的生活管理，而且動輒遭受精神和肉體處罰和折磨。

報告同時也承認，2019年有些“再教育營”採取較寬鬆的管理模式，而且也有學員獲得釋放。不過，當局繼續以“社區管控”為名，對新疆維族人實行“軟禁”。

報告強調，中共在新疆的維穩手段正在被內地的其他省份和地區效仿，例如香港的“反恐”部門，就派人前往新疆受訓，學習當地政府監控民眾的手段。