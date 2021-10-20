英國政府警告冬季可能日增10萬例新冠確診

英國日增新增新冠病毒確診一周內再次達5萬例，不過，英國政府周三表示，不準備採取室內戴口罩等嚴格的限制措施，英國希望通過接種疫苗以及新的治療方法控制疫情。俄羅斯疫情升溫，普京批准停班一周；而美國計畫為5至11歲兒童接種新冠疫苗。

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法新社報道，英國單日新增確診達5萬例，這已經是一周內第二次確診超過5萬例。英國衛生大臣賈維德表示，冬季期間英國可能每日可能增至10萬例新冠病毒確診，每天住院的人數將達到1000人。

英國累計新冠死亡13萬9000例，在歐洲僅次於俄羅斯位居第二。

英國公共衛生專業聯合會等呼籲政府立即重新採取防疫措施，如室內戴口罩、鼓勵遠程工作等，限制疫情。

不過，賈維德在周三的記者會上也表示，目前階段政府還不會實施應急防疫措施的“B計畫”。賈維德強調，目前接種疫苗仍然是防疫的第一選擇，但他重申，政府已針對所有情況做好應對準備，一旦醫院面臨壓力，將"毫不猶豫"採取行動。

另據報道，俄羅斯疫情嚴峻。俄羅斯總統普京周三批准在10月底至11月初停止上班一周的政府提案，以對抗新冠疫情攀升的病例和死亡人數增加。

普京和政府官員舉行視頻會議時指示，10月30日至11月7日的停班時間可以視地區提早或延後。

俄羅斯各地相繼採取行動阻止病毒蔓延，反映了在國內民眾普遍不願意接種國產衛星-V疫苗（Sputnik V）的情況下，加強遏制疫情日益急迫。

另據美國媒體報道，美國政府計畫最快在數周後，開放為5至11歲的兒童接種新冠疫苗。

白宮周三說明接種計畫時表示，全美國約2800萬名5至11歲兒童，將可以在全國過百間診所、地方藥房或學校接種疫苗。預計美國疾病控制及預防中心將於下月初舉行諮詢會議，評估兒童接種疫苗的利弊，有關方面事前已經進行研究，確保疫苗的安全性，相信最終會批准對兒童緊急使用疫苗。

白宮官員表示，現在美國已有充足輝瑞/BioNTech疫苗，為合資格的約2800萬名兒童接種，疫苗會使用較細小的針頭，劑量也會比成人少。