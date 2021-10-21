歐洲議會"歐台關係報告" ：台灣稱是"民主一大勝利" 北京提出"嚴正交涉"

歐洲議會周四高票通過首份"歐盟－台灣政治關係與合作"報告，報告呼籲歐盟提升與台灣關係，包括將台灣的歐洲經貿辦事處更名為"歐盟駐台灣辦事處"及啟動投資協定程序等。台灣方面稱，這是歐洲民意力挺台灣民主的一大勝利，而中國駐歐盟使團表示，因嚴重違背"一個中國"原則，已向歐方提出嚴正交涉。

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歐洲議會全體會議周四以580票贊成、26票反對、66票棄權的壓倒性結果，通過"歐盟－台灣政治關係與合作"報告，中央社稱，"創下歐洲民意力挺台灣民主的重要里程碑"。

報道指出，"中國近年發動戰狼外交，並以經貿力量抗衡民主制度以及侵害人權。迫害新疆維吾爾族人民、鎮壓香港民主已引起許多歐洲國家反感，再加上今年中國大動作制裁積極為民主人權發聲的歐洲議會議員，引爆歐洲議會怒火，大動作凍結歐盟中國投資協定批准程序，使得支持台灣民主體制呼聲高漲，為推進歐盟台灣政治經貿關係創造有利空間"。

消息稱，在報告進入全會表決前，多位歐洲議員發言說明這份報告的重要性。負責這案子的報告人、瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）表示，"這是一次歷史性的投票，要展示從法國斯特拉斯堡向北京發出一個強烈訊號，中共阻止民主進程的努力將是徒勞"。

德國籍的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，這份報告一方面向台灣人民傳達出明確的訊息，即歐洲議會與台灣站在一起；另一方面向北京傳達的訊息是"重新考慮你們的政策"。

斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則強調，在一個極權主義政權變得越來越自信的世界裡，只是捍衛民主已經不夠，"我們必須採取民主攻勢"。

曾擔任立陶宛總理的歐洲議員庫比柳斯（Andrius Kubilius）發言時表示，"歐洲議會對這份特別的報告有強烈的跨黨團支持，代表支持歐盟發展與台灣更密切的關係。這不僅是對中國發出的訊息，也是對歐盟的一個訊息，即台灣是一個不亞於中國的重要夥伴，是中國人民民主的典範，且中國不應因立陶宛支持台灣而威脅立陶宛"。

歐盟副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）19日代表歐盟發表立場，強調歐盟將加強與台灣接觸，確保台灣維護所擁有的民主自由，並將深化與台灣合作。她也公開表示，希望台灣成為歐洲芯片法案的重要夥伴。

這項報告建議歐盟執委會與台灣強化政治及經濟關係，鼓勵歐盟及會員國與台灣進行包含最高層級的互動、嚴重關切中國對台灣的軍事恫嚇、啟動雙邊投資協定（BIA）談判準備程序、將台灣的歐洲經貿辦事處更名為"歐盟駐台灣辦事處"、在半導體等產業及供應鏈進行對話等。

台灣駐歐盟兼駐比利時代表處在報告獲壓倒性高票通過後表示，"這是歐洲議會首次就台歐盟全面關係所通過的建議案，為進一步提升台歐盟雙邊關係奠下新的里程碑"。感謝歐洲議會支持進一步加強台歐盟合作，共同追求共享價值，並深化雙方夥伴關係。

另一方面，中國駐歐盟代表團則發表聲明，指"歐洲議會不顧中方多次勸誡通過有關涉台報告，公然鼓吹歐台發展政治關係，嚴重違背一個中國原則，對此堅決反對，並已向歐方提出嚴正交涉"。

中央社報道稱，歐洲議會這次發起捍衛民主攻勢，由於歐盟已公開表達將深化與台灣合作，為歐台未來的交往擴大想像空間。